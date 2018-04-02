«Фуа-гра не дают»: арестованные братья Магомедовы рассказали о неудобствах в СИЗО «Лефортово»

Арестованных совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых навестили правозащитники.
Выяснилось, что бизнесменов после суда, где решался вопрос об избрании им меры пресечения, доставили в СИЗО «Лефортово». Особых жалоб арестованные, которые уже успели освоить свои одиночные камеры, не высказали. Лишь Зиявудин посетовал на отсутствие телевизора и тренажерного зала, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Зиявудин Магомедов: «Ну, что делать, буду значит прямо в камере заниматься. Не хочу форму терять».
Его брат Магомед также был раздосадован отсутствием возможности заниматься спортом. А вот тем, как и чем кормят в «Лефортово», остался доволен, при этом пошутив про фуа-гра.
Магомед Магомедов: «Еда здесь правильная, полезная, так что это даже хорошо. Фуа-гра не дают, конечно, но такое было бы и неуместно».
Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных З. Магомедовым, превышает 2 млрд рублей. Кроме того, как сообщал следователь в Тверском суде, М. Магомедов хранил у себя дома незарегистрированное оружие.
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
Зиявудин Магомедов: «Ну, что делать, буду значит прямо в камере заниматься. Не хочу форму терять».
Его брат Магомед также был раздосадован отсутствием возможности заниматься спортом. А вот тем, как и чем кормят в «Лефортово», остался доволен, при этом пошутив про фуа-гра.
Магомед Магомедов: «Еда здесь правильная, полезная, так что это даже хорошо. Фуа-гра не дают, конечно, но такое было бы и неуместно».
Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных З. Магомедовым, превышает 2 млрд рублей. Кроме того, как сообщал следователь в Тверском суде, М. Магомедов хранил у себя дома незарегистрированное оружие.
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
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