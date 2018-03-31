Суд арестовал миллиардера Магомедова на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова, подозреваемого в мошенничестве и организации преступной группы.
Совладелец группы компаний «Сумма» проведет под стражей два месяца.
Мария Сизинцева, судья: «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая».
Таким образом, ходатайство защиты бизнесмена об избрании ему более мягкой меры пресечения — залога в 2,5 млрд рублей — было отклонено.
Как заявил «Интерфаксу» адвокат Зиявудина Магомедова Александр Вершинин, «это решение обязательно будет обжаловано в Мосгорсуде».
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных З. Магомедовым, превышает 2 млрд рублей. Кроме того, как сообщал в субботу следователь в Тверском суде, М. Магомедов хранил у себя дома незарегистрированное оружие.
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
Мария Сизинцева, судья: «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая».
Таким образом, ходатайство защиты бизнесмена об избрании ему более мягкой меры пресечения — залога в 2,5 млрд рублей — было отклонено.
Как заявил «Интерфаксу» адвокат Зиявудина Магомедова Александр Вершинин, «это решение обязательно будет обжаловано в Мосгорсуде».
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». По предварительным данным, объем средств, похищенных З. Магомедовым, превышает 2 млрд рублей. Кроме того, как сообщал в субботу следователь в Тверском суде, М. Магомедов хранил у себя дома незарегистрированное оружие.
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
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