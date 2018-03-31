Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов отправлен под арест

Суд в Москве арестовал совладельца группы «Суммы» Магомеда Магомедова, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.
Из постановления судьи Марии Сизинцевой: «Суд постановил: избрать в отношении Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая».
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось об аресте судом брата Магомеда Магомедова — Зиявудина. Ущерб от его деятельности оценивается в 2,5 млрд рублей.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось об аресте судом брата Магомеда Магомедова — Зиявудина. Ущерб от его деятельности оценивается в 2,5 млрд рублей.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.
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