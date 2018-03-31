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    Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов отправлен под арест

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов отправлен под арест

    Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов отправлен под арест

    Совладелец «Суммы» Магомед Магомедов отправлен под арест
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Суд в Москве арестовал совладельца группы «Суммы» Магомеда Магомедова, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.

    Из постановления судьи Марии Сизинцевой: «Суд постановил: избрать в отношении Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая».

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось об аресте судом брата Магомеда Магомедова — Зиявудина. Ущерб от его деятельности оценивается в 2,5 млрд рублей.

    Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны по подозрению в хищениях в особо крупном размере, в отношении них были заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

    Группа компаний «Сумма» объединяет крупные активы в транспортной, строительной и нефтегазовой отраслях. Младший из братьев Зиявудин занимает 63-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

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