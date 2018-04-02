«Развели на бабки»: история с падением иркутянки в Дубае оказалась фейком

Неожиданный поворот получила история о
22-летней Екатерине Стецюк из Иркутска, якобы прыгнувшей с 6-го этажа дубайского отеля в попытке спастись от иностранца-«насильника».
Ранее сообщалось, что приехавшая работать моделью в Дубай россиянка поссорилась в номере гостиницы со знакомым 39-летним пакистанцем. Перебравший с алкоголем мужчина накинулся на девушку с ножом, и она была вынуждена выпрыгнуть из окна. Девушка осталась жива, но при падении раздробила несколько позвонков, появилась острая необходимость в дорогостоящем лечении.
Через некоторое время стало известно об аресте Екатерины. Иностранец, который якобы напал на модель, написал встречное заявление. Якобы это Екатерина подвергла его жизнь опасности.
Правда вскрылась, когда родителей Екатерины пригласили на телевидение. Один из российских телеканалов собирался посвятить один из выпусков популярного ток-шоу истории Стецюк, однако съемки сорвались из-за скандала. По словам присутствовавших в студии девушек из Иркутска, Екатерина не падала с 6-го этажа, а деньги собирают, чтобы освободить ее из тюрьмы, сообщает сайт MK.Байкал.
Жительница Иркутска: «Сборы — это чистой воды мошенничество, Катюше деньги нужны на выкуп и адвокатов. Конкретно на выкуп, а не на лечение. И сейчас она уже находится в тюрьме в Дубае в специзоляторе, позвоночник она не ломала. Делайте выводы и думайте, куда вы отправили свои деньги. Прекратите этот сбор. Вас всех развели на бабки».
Через некоторое время стало известно об аресте Екатерины. Иностранец, который якобы напал на модель, написал встречное заявление. Якобы это Екатерина подвергла его жизнь опасности.
Правда вскрылась, когда родителей Екатерины пригласили на телевидение. Один из российских телеканалов собирался посвятить один из выпусков популярного ток-шоу истории Стецюк, однако съемки сорвались из-за скандала. По словам присутствовавших в студии девушек из Иркутска, Екатерина не падала с 6-го этажа, а деньги собирают, чтобы освободить ее из тюрьмы, сообщает сайт MK.Байкал.
Жительница Иркутска: «Сборы — это чистой воды мошенничество, Катюше деньги нужны на выкуп и адвокатов. Конкретно на выкуп, а не на лечение. И сейчас она уже находится в тюрьме в Дубае в специзоляторе, позвоночник она не ломала. Делайте выводы и думайте, куда вы отправили свои деньги. Прекратите этот сбор. Вас всех развели на бабки».
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