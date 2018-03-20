Российскую модель в Дубае пытался зарезать 39-летний пакистанец

Российская модель Екатерина Стецюк, получившая серьезные травмы в Дубае, выписана из больницы и останется на территории ОАЭ до окончания расследования инцидента.
Вице-консул в Дубае и Северных эмиратах Иван Губанов сообщил РИА Новости подробности случившегося с россиянкой. Он рассказал, что 6 марта россиянка Инга Иванова обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже в Дубае ее дочери 1995 года рождения. Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянку в больнице, в ходе встречи с дипломатами она рассказала, что приехала в ОАЭ 16 февраля для работы моделью по приглашению в одной из соцсетей.
Иван Губанов: «В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым гражданином Пакистана 39 лет, в ходе которой, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался нанести ей ранения ножом. Спасаясь, Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа».
В результате падения девушка получила травму позвоночника и внутренних органов. Девушке сделали две операции, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Гражданин Пакистана был задержан полицией Дубая.
Иван Губанов: «Генеральное консульство находится на связи с российской гражданкой и ее родственниками, а также с компетентными органами ОАЭ и держит ситуацию под приоритетным контролем. До окончания расследования россиянка должна будет находиться на территории ОАЭ».
Ранее мать пострадавшей сообщила, что местонахождение ее дочери неизвестно, предположительно, она находится в полиции. Об этом, по словам женщины, ей сообщил юрист, который на месте занимается расследованием событий. По утверждению женщины, обидчик ее дочери нанял адвоката и написал заявление в полицию, где указал, что девушка сама кинулась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна.
Иван Губанов: «В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым гражданином Пакистана 39 лет, в ходе которой, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался нанести ей ранения ножом. Спасаясь, Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа».
В результате падения девушка получила травму позвоночника и внутренних органов. Девушке сделали две операции, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Гражданин Пакистана был задержан полицией Дубая.
Иван Губанов: «Генеральное консульство находится на связи с российской гражданкой и ее родственниками, а также с компетентными органами ОАЭ и держит ситуацию под приоритетным контролем. До окончания расследования россиянка должна будет находиться на территории ОАЭ».
Ранее мать пострадавшей сообщила, что местонахождение ее дочери неизвестно, предположительно, она находится в полиции. Об этом, по словам женщины, ей сообщил юрист, который на месте занимается расследованием событий. По утверждению женщины, обидчик ее дочери нанял адвоката и написал заявление в полицию, где указал, что девушка сама кинулась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна.
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