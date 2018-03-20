Выпрыгнувшую из окна российскую модель арестовали в Дубае

Мать россиянки, пострадавшей в Арабских Эмиратах, обратилась за помощью к консулам. История Екатерины Стецюк весьма загадочная. Девушка уехала в Дубай, вроде по приглашению модельного агентства на работу. Но несколько дней назад наша соотечественница выпала из окна гостиничного номера на шестом этаже.
Девушка получила серьезные травмы, перенесла две операции. А позже, по некоторым данным, была арестована прямо в больнице. После очередной операции на позвоночнике девушка отправила матери видеозапись, а после перестала выходить на связь.
Екатерина Стецюк: «Операцию перенесли, там видно будет. Все нормально, не переживай. Лиза ко мне приехала, все хорошо. Все нормально, мамочка, люблю тебя».
Едва сдерживая слезы, женщина рассказала, что дочь отправилась в Дубай на заработки. Ей поступило приглашение из модельного агентства. Как она оказалась в гостиничном номере наедине с незнакомцем, Инга Иванова не понимает. Единственное, что девушка успела рассказать, — кавалер был слишком настойчив и ей пришлось спрыгнуть из окна шестого этажа.
Инга Иванова, мать Екатерины Стецюк: «Он схватил с журнального стола нож, схватил ее за горло, придавил к стенке и начал пугать. Стал ножом тыкать у ее головы, запугивать моего бедного ребенка».
Мать готова была первым же рейсом отправиться в Арабские Эмираты, но загранпаспорта у нее нет. Последние новости повергли ее в шок — с женщиной связались представители консульства, чтобы сообщить: Екатерину арестовали. Все дело в том, что человек, который якобы напал на модель, написал встречное заявление. Якобы сама Екатерина подвергла его жизнь опасности.
О личности кавалера практически ничего не известно. Лишь то, что правоохранителям удалось задержать его у входа в аэропорт. Следователи в данный момент выясняют обстоятельства их знакомства и то, как жительница Иркутска оказалась с мужчиной в одном гостиничном номере. Коллеги по модельному бизнесу рассуждают: многие девушки, уезжая за границу, хотят устроить не только карьеру, но и личную жизнь.
Сейчас родители Екатерины с нетерпением ждут звонка от российских дипломатов, которые должны рассказать о состоянии пострадавшей, где она и какие обвинения ей предъявляют правоохранители.
Екатерина Стецюк: «Операцию перенесли, там видно будет. Все нормально, не переживай. Лиза ко мне приехала, все хорошо. Все нормально, мамочка, люблю тебя».
Едва сдерживая слезы, женщина рассказала, что дочь отправилась в Дубай на заработки. Ей поступило приглашение из модельного агентства. Как она оказалась в гостиничном номере наедине с незнакомцем, Инга Иванова не понимает. Единственное, что девушка успела рассказать, — кавалер был слишком настойчив и ей пришлось спрыгнуть из окна шестого этажа.
Инга Иванова, мать Екатерины Стецюк: «Он схватил с журнального стола нож, схватил ее за горло, придавил к стенке и начал пугать. Стал ножом тыкать у ее головы, запугивать моего бедного ребенка».
Мать готова была первым же рейсом отправиться в Арабские Эмираты, но загранпаспорта у нее нет. Последние новости повергли ее в шок — с женщиной связались представители консульства, чтобы сообщить: Екатерину арестовали. Все дело в том, что человек, который якобы напал на модель, написал встречное заявление. Якобы сама Екатерина подвергла его жизнь опасности.
О личности кавалера практически ничего не известно. Лишь то, что правоохранителям удалось задержать его у входа в аэропорт. Следователи в данный момент выясняют обстоятельства их знакомства и то, как жительница Иркутска оказалась с мужчиной в одном гостиничном номере. Коллеги по модельному бизнесу рассуждают: многие девушки, уезжая за границу, хотят устроить не только карьеру, но и личную жизнь.
Сейчас родители Екатерины с нетерпением ждут звонка от российских дипломатов, которые должны рассказать о состоянии пострадавшей, где она и какие обвинения ей предъявляют правоохранители.
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