Модель из Иркутска сломала позвоночник в Дубае, спасаясь от убийцы

Иркутская модель Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна
6-го этажа в Дубае, спасаясь от преследовавшего ее мужчины.
Как сообщил РИА Новости генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе, генконсульство РФ в Дубае оказывает всестороннюю поддержку россиянке, которая получила там травму. При этом никаких подробностей инцидента он не привел.
Гоча Буачидзе: «Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию».
Тем временем иркутские СМИ сообщают, что россиянка получила травму позвоночника, пытаясь спастись от напавшего на нее мужчины, его при этом удалось задержать.
Как рассказала «Комсомольской правде» мать пострадавшей, девушка находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, ей провели две операции, у нее тяжелая травма позвоночника. Женщина отметила, что опасается говорить на тему случившегося, и попросила воздержаться от преждевременных выводов.
Мать пострадавшей: «Дочь — известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту. Что там случилось — я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий».
По предварительной информации, до девушки домогался некий приезжий иностранец. Получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Как сообщают друзья девушки в социальных сетях, спасаясь от злоумышленника, она выпрыгнула из окна 6-го этажа. Сибирячка чудом выжила, но очень сильно пострадала. Преступника задержали в аэропорту Дубая.
Гоча Буачидзе: «Мы тщательно занимаемся ситуацией вокруг россиянки Стецюк и оказываем ей всестороннюю поддержку. Идет следствие. Генконсульство не может предать огласке подробности дела в связи с просьбой самой россиянки пока не разглашать информацию».
Тем временем иркутские СМИ сообщают, что россиянка получила травму позвоночника, пытаясь спастись от напавшего на нее мужчины, его при этом удалось задержать.
Как рассказала «Комсомольской правде» мать пострадавшей, девушка находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, ей провели две операции, у нее тяжелая травма позвоночника. Женщина отметила, что опасается говорить на тему случившегося, и попросила воздержаться от преждевременных выводов.
Мать пострадавшей: «Дочь — известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту. Что там случилось — я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий».
По предварительной информации, до девушки домогался некий приезжий иностранец. Получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Как сообщают друзья девушки в социальных сетях, спасаясь от злоумышленника, она выпрыгнула из окна 6-го этажа. Сибирячка чудом выжила, но очень сильно пострадала. Преступника задержали в аэропорту Дубая.
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