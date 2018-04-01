«Дышал с трудом»: друг Олега Анофриева рассказал о последних днях артиста

Последние дни Олега Анофриева. Как уходил народный артист?
Вдова народного артиста Наталья Георгиевна не скрывает, что уход Олега Анофриева — большая потеря для их большой дружной семьи. Без любимого отца, деда и прадеда остались его дочь Мария, внучки — Наталья и Анастасия, четверо правнуков.
Корреспондент: «Какие были последние дни жизни Олега Андреевича?»
Наталья Анофриева, жена Олега Анофриева: «Тяжелые».
Похороны народного артиста прошли скромно, среди родственников и друзей не насчитается и десятка знаменитых коллег Анофриева. Александр Олешко не может сдержать слез, для него актер был не просто учителем, а близким другом и хранителем сердечных тайн.
Александр Олешко, заслуженный артист России: «Я как-то разговаривал в его присутствии, причем так коротко с одной девушкой, он услышал просто имя Виктория. Он говорит: я понял, что для тебя это имя — не просто имя, это не просто человек для тебя. Через два дня он мне опять звонит и уже поет песню, которая называется „Виктория“».
Близкий друг Анофриева вспоминает: он позвонил народному артисту за несколько дней до его смерти. Олег Анофриев дышал и говорил с трудом, но из последних сил цеплялся за «миг под названием жизнь».
Григорий Ковалевский, друг Олега Анофриева: «Не могу сказать, что он был жизнерадостным. Он говорит: „Гриш, знаешь, я неважно себя чувствую“. Я: „Олежек, ну ничего, ну что… Мы все уже, и я не молодой. Конечно, ты старше меня, но мне уже 70. Ну, еще немножко поскрипим“. „Ну ладно, попробуем, попробуем“. Ну, вот так вот, видите. Недоскрипели немножко».
Корреспондент: «Какие были последние дни жизни Олега Андреевича?»
Наталья Анофриева, жена Олега Анофриева: «Тяжелые».
Похороны народного артиста прошли скромно, среди родственников и друзей не насчитается и десятка знаменитых коллег Анофриева. Александр Олешко не может сдержать слез, для него актер был не просто учителем, а близким другом и хранителем сердечных тайн.
Александр Олешко, заслуженный артист России: «Я как-то разговаривал в его присутствии, причем так коротко с одной девушкой, он услышал просто имя Виктория. Он говорит: я понял, что для тебя это имя — не просто имя, это не просто человек для тебя. Через два дня он мне опять звонит и уже поет песню, которая называется „Виктория“».
Близкий друг Анофриева вспоминает: он позвонил народному артисту за несколько дней до его смерти. Олег Анофриев дышал и говорил с трудом, но из последних сил цеплялся за «миг под названием жизнь».
Григорий Ковалевский, друг Олега Анофриева: «Не могу сказать, что он был жизнерадостным. Он говорит: „Гриш, знаешь, я неважно себя чувствую“. Я: „Олежек, ну ничего, ну что… Мы все уже, и я не молодой. Конечно, ты старше меня, но мне уже 70. Ну, еще немножко поскрипим“. „Ну ладно, попробуем, попробуем“. Ну, вот так вот, видите. Недоскрипели немножко».
Комментарии