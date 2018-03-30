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    Олега Анофриева похоронили в Подмосковье на Аксиньинском кладбище

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Олега Анофриева похоронили в Подмосковье на Аксиньинском кладбище

    Олега Анофриева похоронили в Подмосковье на Аксиньинском кладбище

    Олега Анофриева похоронили в Подмосковье на Аксиньинском кладбище
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • В траурном зале ЦКБ Управления делами президента сегодня простились с народным артистом РФ, автором и исполнителем песен Олегом Анофриевым. На церемонии присутствовали директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко, глава комиссии Мосгордумы и другие деятели.

    Актера проводили в последний путь и похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.

    Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям: «Олег Анофриев похоронен сегодня. Были самые близкие друзья. Олег не любил никогда пафоса, помпезности».

    Герасимов вспомнил о своих встречах с артистом и спектаклях с участием Анофриева.

    Евгений Герасимов: «Все это было удивительно искренне и ярко. Яркий, неповторимый артист. Ушел из жизни, как в его песне поется — есть только миг. Жизнь на самом деле миг, но он удивительный миг, и свой миг он прожил очень красиво и ярко».

    смотретьВспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений
    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений
    Анофриев исполнил более 200 песен, в том числе к мультипликационным фильмам, кинокартинам и передачам («Спят усталые игрушки», «Точка, точка, запятая», «Есть только миг»). Наиболее известная его работа — озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской «Бременские музыканты», в котором он исполнил партии практически всех персонажей — Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников и охранников, передает ТАСС.

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