Скончался актер Олег Анофриев

Ушел из жизни советский и российский актер театра, кинорежиссер и певец Олег Анофриев. Ему было 87 лет.
О смерти Анофриева сообщил на своей странице в Instagram актер и телеведущий Александр Олешко. Официально эта информация пока не подтверждена.
Олег Анофриев Родился в 1930 году в семье врача. В 1954 году успешно окончил школу-студию и был по распределению направлен актером в Центральный детский театр. Затем работал в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета и в Театре-студии киноактера. Анофриев снялся в нескольких десятках фильмов, однако наиболее известен он зрителям по голосам поющих героев мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львенок и черепаха». Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ.
Олег Анофриев Родился в 1930 году в семье врача. В 1954 году успешно окончил школу-студию и был по распределению направлен актером в Центральный детский театр. Затем работал в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета и в Театре-студии киноактера. Анофриев снялся в нескольких десятках фильмов, однако наиболее известен он зрителям по голосам поющих героев мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львенок и черепаха». Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ.
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