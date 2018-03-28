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    Скончался актер Олег Анофриев

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Скончался актер Олег Анофриев

    Скончался актер Олег Анофриев

    Скончался актер Олег Анофриев
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Ушел из жизни советский и российский актер театра, кинорежиссер и певец Олег Анофриев. Ему было 87 лет.

    О смерти Анофриева сообщил на своей странице в Instagram актер и телеведущий Александр Олешко. Официально эта информация пока не подтверждена.


    Олег Анофриев Родился в 1930 году в семье врача. В 1954 году успешно окончил школу-студию и был по распределению направлен актером в Центральный детский театр. Затем работал в Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета и в Театре-студии киноактера. Анофриев снялся в нескольких десятках фильмов, однако наиболее известен он зрителям по голосам поющих героев мультфильмов «Бременские музыканты» и «Львенок и черепаха». Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ.

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