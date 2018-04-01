«Британцам придется отвечать»: посол РФ рассказал НТВ о реакции Москвы на действия Лондона

Ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова обсудила с послом России в Великобритании Александром Яковенко ситуацию вокруг дела Скрипаля, а также то, как Москва намерена реагировать на последние действия Лондона.
Александр Яковенко: «У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб».
Ирада Зейналова: «Мы говорим, что это может быть провокация британской разведки, а ради чего, на ваш взгляд? Есть какие-то версии?»
Александр Яковенко: «Трудно сказать. Это как раз является предметом наших размышлений. Но дело в том, что Британия сейчас находится в очень трудном положении. И здесь есть два момента.
Один, я бы сказал внутренний, он связан с Brexit. Если вы обратили внимание, что в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. А в это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза, то есть тема ушла в тень. И британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза, то бишь Брюсселя. Это осталось как бы в тени, и это, в общем, сделано на публику. Это первая часть.
Второе — несколько лет назад Великобритания активно размышляла над тем, какова же будет их роль в Западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Но для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ.
Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы получить поддержку и парламента, и народа, с тем, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и для того, чтобы ее сдерживать. Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать. Так что мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем».
Ирада Зейналова: «То есть мы будем на них нажимать?»
Александр Яковенко: «Еще как».
Ирада Зейналова: «Мы говорим, что это может быть провокация британской разведки, а ради чего, на ваш взгляд? Есть какие-то версии?»
Александр Яковенко: «Трудно сказать. Это как раз является предметом наших размышлений. Но дело в том, что Британия сейчас находится в очень трудном положении. И здесь есть два момента.
Один, я бы сказал внутренний, он связан с Brexit. Если вы обратили внимание, что в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. А в это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза, то есть тема ушла в тень. И британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза, то бишь Брюсселя. Это осталось как бы в тени, и это, в общем, сделано на публику. Это первая часть.
Второе — несколько лет назад Великобритания активно размышляла над тем, какова же будет их роль в Западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Но для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ.
Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы получить поддержку и парламента, и народа, с тем, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и для того, чтобы ее сдерживать. Я думаю, что в этот раз, как в случае с делом Литвиненко, как в случае с делом Патаркацишвили, Березовского, Перепеличного, Глушкова, эту информацию в этот раз засекретить не удастся. Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать. Так что мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем».
Ирада Зейналова: «То есть мы будем на них нажимать?»
Александр Яковенко: «Еще как».
Комментарии