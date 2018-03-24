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    Тест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу. Великобритания, дипломатия, Европейский союз, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу

    Тест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу

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    Тест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу

    Тест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу

    Тест на лояльность: дело Скрипаля разделило Европу

      Тереза Мэй уговаривает весь Евросоюз последовать британскому примеру и тоже выслать российских дипломатов. Кто же из европейских коллег и друзей Терезы Мэй сдаст тест на лояльность британской короне, а кто его провалит?

      На саммите Евросоюза в Брюсселе британский премьер с ходу заставилп определиться: «Европа, с кем ты?».

      Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы рассматриваем это как часть схемы российской агрессии против ее ближайших соседей от Западных Балкан до Ближнего Востока».

      Чтобы публика не отвлекалась на логичные вопросы, ей подкидывают в топку что-нибудь погорячее и с запахом. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон с парламентарием Айном Остином на днях сравнили чемпионат мира, который должен пройти в России, с Олимпийскими играми 1936 года в нацисткой Германии.

      Известный своей оппозиционностью журналист и политолог Маркус Попадопулос объясняет британскую спешку очень просто. Поднимать Европу на уши против России надо, чтобы Brexit прикрыть было чем.

      Маркус Попадопулос: «Великобритания покинет ЕС в марте 2019, и есть возможность к небольшому улучшению отношений между Брюсселем и Москвой. Так что Великобритания будет сейчас давить на введение дополнительных санкций в отношении России, но я сомневаюсь, что ЕС так поступит».

      И тут же в подтверждение — несколько взвешенных ответов, например, от еще по политическим меркам еще совсем юного австрийского канцлера.

      Себастьян Курц, премьер-министр Австрии: «Мы солидарны с Великобританией и решительно осуждаем инцидент с отравлением Скрипаля, однако высылать из Австрии российских дипломатов мы не будем».

      А бельгийский премьер и вовсе задается самым важным вопросом — а с Россией поговорить не хотите ли?

      Ведь вопросов по делу Скрипаля хватает. Кто реально произвел и мог произвести вещество? Как именно оно попало в организм пострадавших? И даже если это тот самый «Новичок», кто его разработал? Ведь в только в СМИ за минувшую неделю объявилось как минимум три создателя химоружия.

      А что же Лондон? Можно саботировать сотрудничество с Москвой, но Организации по запрещению химического оружия материалы передать пришлось. И вот там как считает бывший военный разведчик Чарльз Шуфрич скоро возникнут большие вопросы к бесконечным обвинениям.

      Чарльз Шубридж, бывший британский военный и разведчик: «ОЗХО хорошо осведомлены, что другие страны могут разрабатывать такие виды оружия, такие разновидности химических компонентов. И вряд ли они, как британское правительство, подтвердят, что это разновидность атаки, подготовленная Россией».

      А уж в геополитике по Скрипалю теперь легко определить, кто из стран в какой вассальной европейской зависимости находится, а кто еще, как Италия, Австрия, Кипр, Греция, Словакия или Бельгия, способен проявлять терпение и хотя бы дождаться официальных выводов, а не официальной истерики.

      Подробности — в репортаже корреспондента Николая Дубинина.

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