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    Саакашвили озвучил условия для возвращения на Украину

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    • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel
    Саакашвили озвучил условия для возвращения на Украину

    Саакашвили озвучил условия для возвращения на Украину

    Саакашвили озвучил условия для возвращения на Украину
  • Фото: Reuters © 2018, Kacper Pempel

    • Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne озвучил обстоятельства, при которых он готов вернуться на Украину.

    По словам Саакашвили, при возникновении масштабного митинга в центре Киева он готов незамедлительно вернуться на Украину.

    Михаил Саакашвили: «Как только в центре Киева соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолет».

    смотретьМинус Саакашвили и Савченко: Порошенко перед выборами избавляется от конкурентов
    Минус Саакашвили и Савченко: Порошенко перед выборами избавляется от конкурентов
    Михаил Саакашвили в феврале был задержан в ресторане в Киеве, после чего его выслали в Польшу. В начале марта украинские силовики ликвидировали палаточной городок его сторонников под зданием Верховной рады. При обысках в палатках силовики нашли трон Саакашвили, стилизованный под трон из сериала «Игра престолов».

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