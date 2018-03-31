Саакашвили озвучил условия для возвращения на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne озвучил обстоятельства, при которых он готов вернуться на Украину.
По словам Саакашвили, при возникновении масштабного митинга в центре Киева он готов незамедлительно вернуться на Украину.
Михаил Саакашвили: «Как только в центре Киева соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолет».
Михаил Саакашвили в феврале был задержан в ресторане в Киеве, после чего его выслали в Польшу. В начале марта украинские силовики ликвидировали палаточной городок его сторонников под зданием Верховной рады. При обысках в палатках силовики нашли трон Саакашвили, стилизованный под трон из сериала «Игра престолов».
Михаил Саакашвили: «Как только в центре Киева соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолет».
Михаил Саакашвили в феврале был задержан в ресторане в Киеве, после чего его выслали в Польшу. В начале марта украинские силовики ликвидировали палаточной городок его сторонников под зданием Верховной рады. При обысках в палатках силовики нашли трон Саакашвили, стилизованный под трон из сериала «Игра престолов».
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