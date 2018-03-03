Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    В палаточном городке у Рады нашли «трон» Саакашвили

    1 комментарий
    • Фото: Сивков Петр / ТАСС
    В палаточном городке у Рады нашли «трон» Саакашвили

    В палаточном городке у Рады нашли «трон» Саакашвили

    В палаточном городке у Рады нашли «трон» Саакашвили
  • Фото: Сивков Петр / ТАСС

    • В ходе обысков в палаточном городке у Верховной рады в Киеве силовики нашли «трон» Михаила Саакашвили. Об этом в своем Twitter сообщил украинский депутат Антон Геращенко.

    Судя по опубликованному фото, «трон» Саакашвили был стилизован под трон из сериала «Игра престолов».



    Палаточный городок разбили у стен Рады еще в октябре прошлого года. В нем поселились сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

    смотретьШтурм палаточного городка у Рады попал на видео
    Штурм палаточного городка у Рады попал на видео
    В субботу утром сотни украинских силовиков окружили палаточный городок протестующих и начали штурм. В ходе возникших беспорядков были задержаны около 100 человек, около 20 пострадали.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru