В палаточном городке у Рады нашли «трон» Саакашвили

В ходе обысков в палаточном городке у Верховной рады в Киеве силовики нашли «трон» Михаила Саакашвили. Об этом в своем Twitter сообщил украинский депутат Антон Геращенко.
Судя по опубликованному фото, «трон» Саакашвили был стилизован под трон из сериала «Игра престолов».
Палаточный городок разбили у стен Рады еще в октябре прошлого года. В нем поселились сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В субботу утром сотни украинских силовиков окружили палаточный городок протестующих и начали штурм. В ходе возникших беспорядков были задержаны около 100 человек, около 20 пострадали.
В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен «трон» Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов». Чем бы дитя не тешилось… pic.twitter.com/LWZRe8Mtid— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 3 марта 2018 г.
Палаточный городок разбили у стен Рады еще в октябре прошлого года. В нем поселились сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В субботу утром сотни украинских силовиков окружили палаточный городок протестующих и начали штурм. В ходе возникших беспорядков были задержаны около 100 человек, около 20 пострадали.
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