Предъявлено обвинение гендиректору собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой.
Следователь в суде попросил арестовать обвиняемую Юлию Богданову до 25 мая. Он отметил, что она несколько раз проводила перепланировку в здании ТЦ, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. По его словам, это привело к «созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре», передает ТАСС.
СК РФ: «Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“ — ред.), ей предъявлено обвинение по этой же статье».
Также сегодня в Центральном райсуде Кемерово рассматривается вопрос об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по области Танзилии Комковой. В СК считают, что она должна была воспрепятствовать открытию самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».
По делу о пожаре, в котором погибли 64 человека, проходят еще пять фигурантов. Им уже предъявлены обвинения, и все они арестованы до 25 мая.
СК РФ: «Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“ — ред.), ей предъявлено обвинение по этой же статье».
Также сегодня в Центральном райсуде Кемерово рассматривается вопрос об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по области Танзилии Комковой. В СК считают, что она должна была воспрепятствовать открытию самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».
По делу о пожаре, в котором погибли 64 человека, проходят еще пять фигурантов. Им уже предъявлены обвинения, и все они арестованы до 25 мая.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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