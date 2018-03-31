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    Предъявлено обвинение гендиректору собственника ТЦ «Зимняя вишня»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Патрин
    Предъявлено обвинение гендиректору собственника ТЦ «Зимняя вишня»

    Предъявлено обвинение гендиректору собственника ТЦ «Зимняя вишня»

    Предъявлено обвинение гендиректору собственника ТЦ «Зимняя вишня»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Патрин

    • Следственный комитет предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой.

    Следователь в суде попросил арестовать обвиняемую Юлию Богданову до 25 мая. Он отметил, что она несколько раз проводила перепланировку в здании ТЦ, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду. По его словам, это привело к «созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре», передает ТАСС.

    СК РФ: «Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“ — ред.), ей предъявлено обвинение по этой же статье».

    Также сегодня в Центральном райсуде Кемерово рассматривается вопрос об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по области Танзилии Комковой. В СК считают, что она должна была воспрепятствовать открытию самовольно возведенного здания ТЦ «Зимняя вишня».

    По делу о пожаре, в котором погибли 64 человека, проходят еще пять фигурантов. Им уже предъявлены обвинения, и все они арестованы до 25 мая.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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