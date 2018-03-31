СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского Госстройнадзора

Экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следователи выяснили, что торговый центр был возведен на месте бывшей кондитерской фабрики самовольно, и чиновница была обязана пресечь его эксплуатацию.
Как сообщает ТАСС, Комкова, на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье, ответила: «Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“ — прим. ред.)»
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о пожаре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, появились новые фигуранты. Была задержана гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова. По версии следствия, она знала о недостатках в системе противопожарной безопасности здания, но не предпринимала для их устранения никаких мер. Как сообщил представитель прокуратуры, Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра.
Прокуратура: «С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий — ред.) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей».
Накануне в Росгвардии сообщили, что ЧОП, охранявший «Зимнюю вишню», спешно самоликвидировался. Его лицензия аннулирована.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Как сообщает ТАСС, Комкова, на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье, ответила: «Да… по ч. 3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“ — прим. ред.)»
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о пожаре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, появились новые фигуранты. Была задержана гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова. По версии следствия, она знала о недостатках в системе противопожарной безопасности здания, но не предпринимала для их устранения никаких мер. Как сообщил представитель прокуратуры, Богданова с целью привлечения новых арендаторов неоднократно производила перепланировку торгового центра.
Прокуратура: «С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий — ред.) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей».
Накануне в Росгвардии сообщили, что ЧОП, охранявший «Зимнюю вишню», спешно самоликвидировался. Его лицензия аннулирована.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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