«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»

Сегодня «Газпром» оспорил в апелляционном суде Швеции решение стокгольмского арбитража по разбирательству с украинским «Нафтогазом». Речь идет о контракте на транзит газа через украинскую территорию в Европу. Процедура оспаривания в шведском суде может занять около года.
Это уже второй иск. Первый касался поставок газа на Украину — вердикт по нему «Газпром» оспорил неделю назад. Решение по обоим искам Стокгольмский арбитраж вынес в феврале.
При этом сумму, которую «Нафтогаз» должен был выплатить «Газпрому» за нарушение правила «бери или плати», он уменьшил, мотивируя это сложной экономической ситуацией на Украине. А вот штраф «Газпрому» за недопоставку транзитного газа выставил по полной. В результате «Газпром», по версии арбитража, остался должен «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов.
Российский концерн с этим не согласился и заявил о серьезных процессуальных ошибках и превышении арбитрами своих полномочий. А еще, как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, российский концерн категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. В марте «Газпром» объявил о начала процедуры расторжения обоих контрактов с «Нафтогазом».
При этом сумму, которую «Нафтогаз» должен был выплатить «Газпрому» за нарушение правила «бери или плати», он уменьшил, мотивируя это сложной экономической ситуацией на Украине. А вот штраф «Газпрому» за недопоставку транзитного газа выставил по полной. В результате «Газпром», по версии арбитража, остался должен «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов.
Российский концерн с этим не согласился и заявил о серьезных процессуальных ошибках и превышении арбитрами своих полномочий. А еще, как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, российский концерн категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины. В марте «Газпром» объявил о начала процедуры расторжения обоих контрактов с «Нафтогазом».
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