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    «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов

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    «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов

    «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов

    «Газпром» и «Нафтогаз Украины» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит, сообщил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

    Первая встреча представителей двух компаний уже состоялась.

    Александр Медведев: «Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча „Газпрома“ и „Нафтогаза Украины“, переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался».

    Медведев добавил, что «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

    «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.

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