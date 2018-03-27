«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит, сообщил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.
Первая встреча представителей двух компаний уже состоялась.
Александр Медведев: «Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча „Газпрома“ и „Нафтогаза Украины“, переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался».
Медведев добавил, что «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.
«Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
Александр Медведев: «Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча „Газпрома“ и „Нафтогаза Украины“, переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался».
Медведев добавил, что «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.
«Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.
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