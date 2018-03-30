Мавроди похоронят в обстановке строжайшей секретности

Помощник Сергея Мавроди рассказал, когда похоронят создателя самой крупной в истории России пирамиды.
По словам Александра Власова, церемонии прощания и похорон пройдут в субботу, 31 марта. При этом погребение решили закрыть от публики, чтобы избежать провокаций.
Александр Власов, помощник Сергея Мавроди: «Она (церемония прощания) пройдет в закрытом формате в связи с тем, чтобы избежать провокаций, а также возможного осквернения места погребения».
При этом Власов подчеркнул, что проблем с оплатой похорон нет — все финансовые и организационные вопросы уже решены, передает «Интерфакс».
Александр Власов, помощник Сергея Мавроди: «Тем не менее, находятся люди, которые пытаются нажиться на этой ситуации и организуют всевозможные сборы средств. Убедительная просьба, не поддавайтесь на данные призывы».
Информацию о тайных похоронах подтвердил и адвокат Мавроди Александр Молохов. Также в секрете решено держать место погребения создателя «МММ». Кроме того, юрист сообщил, что похороны «пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно». Деньги собрали вкладчики второй пирамиды «МММ-2011».
Напомним, Сергей Мавроди, обманувший в 90-е миллионы россиян, умер 26 марта на 63-м году жизни. Создателя «МММ» в бессознательном состоянии нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Изначально планировалось, что Мавроди похоронят на семейном погосте на Хованском кладбище, однако его старший брат запретил это делать.
Александр Власов, помощник Сергея Мавроди: «Она (церемония прощания) пройдет в закрытом формате в связи с тем, чтобы избежать провокаций, а также возможного осквернения места погребения».
При этом Власов подчеркнул, что проблем с оплатой похорон нет — все финансовые и организационные вопросы уже решены, передает «Интерфакс».
Александр Власов, помощник Сергея Мавроди: «Тем не менее, находятся люди, которые пытаются нажиться на этой ситуации и организуют всевозможные сборы средств. Убедительная просьба, не поддавайтесь на данные призывы».
Информацию о тайных похоронах подтвердил и адвокат Мавроди Александр Молохов. Также в секрете решено держать место погребения создателя «МММ». Кроме того, юрист сообщил, что похороны «пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно». Деньги собрали вкладчики второй пирамиды «МММ-2011».
Напомним, Сергей Мавроди, обманувший в 90-е миллионы россиян, умер 26 марта на 63-м году жизни. Создателя «МММ» в бессознательном состоянии нашли на троллейбусной остановке в Москве и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа.
Изначально планировалось, что Мавроди похоронят на семейном погосте на Хованском кладбище, однако его старший брат запретил это делать.
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