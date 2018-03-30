Дворкович: поводов для скачка цен на бензин нет

Аркадий Дворкович сообщил, что небольшой рост цен на бензин возможен, но резкого скачка не ожидается.
По словам вице-премьера, сейчас никаких поводов для резкого удорожания топлива нет.
При этом Дворкович подчеркнул, что небольшие колебания цен могут быть из-за роста акцизов, но далеко не такие, как о том писали СМИ, передает ТАСС.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но (рост) далеко не такой, как писали».
Ранее СМИ сообщали, что к лету бензин на российских заправках может подорожать сразу на 5 рублей. При этом указывалось на то, что оптовые цены на бензины в конце марта находятся на рекордных уровнях.
В Кремле же отметили, что не знают, на чем основываются публикации о скачке цен. Вопрос о возможном подорожании бензина переадресовали правительству.
При этом Дворкович подчеркнул, что небольшие колебания цен могут быть из-за роста акцизов, но далеко не такие, как о том писали СМИ, передает ТАСС.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но (рост) далеко не такой, как писали».
Ранее СМИ сообщали, что к лету бензин на российских заправках может подорожать сразу на 5 рублей. При этом указывалось на то, что оптовые цены на бензины в конце марта находятся на рекордных уровнях.
В Кремле же отметили, что не знают, на чем основываются публикации о скачке цен. Вопрос о возможном подорожании бензина переадресовали правительству.
Комментарии