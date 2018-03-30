Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    Дворкович: поводов для скачка цен на бензин нет

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Дворкович: поводов для скачка цен на бензин нет

    Дворкович: поводов для скачка цен на бензин нет

    Дворкович: поводов для скачка цен на бензин нет
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Аркадий Дворкович сообщил, что небольшой рост цен на бензин возможен, но резкого скачка не ожидается.

    По словам вице-премьера, сейчас никаких поводов для резкого удорожания топлива нет.

    При этом Дворкович подчеркнул, что небольшие колебания цен могут быть из-за роста акцизов, но далеко не такие, как о том писали СМИ, передает ТАСС.

    Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но (рост) далеко не такой, как писали».

    смотретьСкачок цен: эксперты предупредили о возможном подорожании бензина на 5 рублей
    Скачок цен: эксперты предупредили о возможном подорожании бензина на 5 рублей
    Ранее СМИ сообщали, что к лету бензин на российских заправках может подорожать сразу на 5 рублей. При этом указывалось на то, что оптовые цены на бензины в конце марта находятся на рекордных уровнях.

    В Кремле же отметили, что не знают, на чем основываются публикации о скачке цен. Вопрос о возможном подорожании бензина переадресовали правительству.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru