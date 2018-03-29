Эксперты предупредили о возможном подорожании бензина на 5 рублей

Оптовые цены на бензин достигли максимума с 2012 года. Трейдеры предполагают, что к лету это может отразиться на ценах для потребителей.
Ценами на бензин обеспокоились в Совете по товарным рынкам, который объединяет независимых российских трейдеров торгующих нефтепродуктами. Там сообщили РБК, что накануне оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигли рекорда за все время торгов, а они ведутся с 2012 года.
На московских площадках цены также близки к историческим максимумам. К примеру, с начала марта 92-й подорожал почти на 8%. В такой динамике трейдеры винят нефтяные компании, которые якобы запасаются топливом в преддверии периода ремонта НПЗ и ограничивают поставки на отечественный рынок, предпочитая из-за роста мировых цен на нефть экспорт за рубеж.
В Совете по товарным рынкам предупреждают: если тенденция продолжится, то через три месяца цены на заправках могут прибавить до 5 рублей за литр, другие эксперты говорят о росте в 1,5–2 рубля.
На московских площадках цены также близки к историческим максимумам. К примеру, с начала марта 92-й подорожал почти на 8%. В такой динамике трейдеры винят нефтяные компании, которые якобы запасаются топливом в преддверии периода ремонта НПЗ и ограничивают поставки на отечественный рынок, предпочитая из-за роста мировых цен на нефть экспорт за рубеж.
В Совете по товарным рынкам предупреждают: если тенденция продолжится, то через три месяца цены на заправках могут прибавить до 5 рублей за литр, другие эксперты говорят о росте в 1,5–2 рубля.
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