Песков переадресовал кабмину вопрос о возможном скачке цен на бензин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в прессе материалы о возможном предстоящем подорожании топлива в России.
По словам Пескова, в публикациях «нет вразумительных источников», а сам вопрос о ценах на топливо лучше было бы задать российскому правительству.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это вопрос, который нужно адресовать кабинету министров. Это исключительная прерогатива правительства. Тем не менее я не знаю, на чем основываются подобные публикации. Если не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается».
Ранее сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли максимальных отметок а с 2012 года. По мнению трейдеров, к лету сложившаяся ситуация может отразиться на ценах для потребителей. Этим вопросом обеспокоен Совет по товарным рынкам, который объединяет торгующих нефтепродуктами независимых российских трейдеров. По информации
РБК, буквально вчера оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигли рекорда за все время торгов, которые идут с 2012 года. На столичных площадках цифры тоже приближаются к историческим максимумам.
Если тенденция продолжится, в Совете по товарным рынкам уверены, что буквально через 3 месяца литр бензина на заправках может подорожать на 5 рублей. Другие же эксперты называют цифру в полтора-два рубля.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это вопрос, который нужно адресовать кабинету министров. Это исключительная прерогатива правительства. Тем не менее я не знаю, на чем основываются подобные публикации. Если не ошибаюсь, там каких-то вразумительных источников не указывается».
Ранее сообщалось, что оптовые цены на бензин достигли максимальных отметок а с 2012 года. По мнению трейдеров, к лету сложившаяся ситуация может отразиться на ценах для потребителей. Этим вопросом обеспокоен Совет по товарным рынкам, который объединяет торгующих нефтепродуктами независимых российских трейдеров. По информации
РБК, буквально вчера оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигли рекорда за все время торгов, которые идут с 2012 года. На столичных площадках цифры тоже приближаются к историческим максимумам.
Если тенденция продолжится, в Совете по товарным рынкам уверены, что буквально через 3 месяца литр бензина на заправках может подорожать на 5 рублей. Другие же эксперты называют цифру в полтора-два рубля.
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