Жители Кемерова просят убрать пламя из логотипа к 100-летию города

Кемеровская мэрия организует
онлайн-голосование по вопросу внешнего вида логотипа, разработанного к 100-летию города.
Власти отреагировали на предложение людей после убийственного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» изменить утвержденный ранее логотип, на котором возраст Кемерова изображен в виде языков пламени.
Пресс-службе мэрии г. Кемерова: «Кемеровчане обратились к нам на предмет того, что, наверное, к 100-летию города логотип должен быть другим — без символа пламени».
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в соцсетях развернулось обсуждение о том, насколько уместен огонь на логотипе после воскресной трагедии. Большинство пользователей сошлись во мнении, что пламя необходимо убрать. Мэрия на своем сайте решила устроить опрос общественного мнения, чтобы сами жители решили, нужен ли новый вариант официальной эмблемы праздника, передает РИА Новости.
Кемерово будет отмечать 100-летие со дня образования 12 июня 2018 года. Проводился конкурс на разработку юбилейного логотипа, который предполагается использовать в оформлении улиц и сувенирной продукции. Победитель определился в феврале прошлого года. Официальной эмблемой праздника тогда признали работу ученицы 7-го класса школы №58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.
Авторы объединили в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну (символ реликтового Соснового бора), рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, нарисованное двумя линиями сердце как знак любви к городу, а также надпись «100 лет», где цифры изображены в виде языков пламени. Пламя многим показалось неуместным после пожара, который произошел в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались детские игровые зоны с аттракционами и кинозалы. Эта трагедия унесла 64 человеческие жизни. Среди погибших 41 ребенок.
Пресс-службе мэрии г. Кемерова: «Кемеровчане обратились к нам на предмет того, что, наверное, к 100-летию города логотип должен быть другим — без символа пламени».
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в соцсетях развернулось обсуждение о том, насколько уместен огонь на логотипе после воскресной трагедии. Большинство пользователей сошлись во мнении, что пламя необходимо убрать. Мэрия на своем сайте решила устроить опрос общественного мнения, чтобы сами жители решили, нужен ли новый вариант официальной эмблемы праздника, передает РИА Новости.
Кемерово будет отмечать 100-летие со дня образования 12 июня 2018 года. Проводился конкурс на разработку юбилейного логотипа, который предполагается использовать в оформлении улиц и сувенирной продукции. Победитель определился в феврале прошлого года. Официальной эмблемой праздника тогда признали работу ученицы 7-го класса школы №58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.
Авторы объединили в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну (символ реликтового Соснового бора), рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, нарисованное двумя линиями сердце как знак любви к городу, а также надпись «100 лет», где цифры изображены в виде языков пламени. Пламя многим показалось неуместным после пожара, который произошел в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались детские игровые зоны с аттракционами и кинозалы. Эта трагедия унесла 64 человеческие жизни. Среди погибших 41 ребенок.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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