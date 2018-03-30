На Алтае ожидают новую волну паводка: репортаж из зоны стихийного бедствия

Чрезвычайная ситуация: как Алтай пытается побороть стихию, жертвами которой уже стали 2 человека? Специальный репортаж из зоны бедствия.
Из Алтайского края, который стремительно уходит под воду, пришла трагическая новость о первых жертвах паводка. В одном из поселков спасатели обнаружили тела двоих человек. Несколько дней назад они отказались от эвакуации. Всего же из зоны бедствия вывезли больше трех тысяч человек. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе. Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
«Объявлен режим ЧС», — слова, которые о своем доме не захочет слышать никто. Эти люди из Алтайского края уверены: у них еще хуже, чем показывают в сводках. Говорят — это не чрезвычайная ситуация, а настоящее военное положение: сухой закон, комендантский час, взрывы. Почти полторы тысячи домов уже затоплены водой, но, судя по прогнозам, это только начало.
Афанасий Михайлович вспоминает конец восьмидесятых. Тогда тоже затапливало, но то, что происходит теперь — впервые на его памяти. Вместе с супругой его переселили в местную школу, выделив им целый класс. Жена сейчас находится больнице. В спортивном зале школы размещены одинокие старики. Фаина Ивановна — одна из тех, кому идти больше некуда.
Фаина Утина: «Я одна живу, мне 77 лет. Вот всё, что я успела забрать из дома».
Местные школы — теперь главные прибежища для отчаявшихся в Алтайском крае. Обе школы Краснощёковского района находятся на возвышении. Вода к ним подошла, но лишь немного подтопила фундамент. Половодье совпало со школьными каникулами, и оба здания стали домом для тех, кому идти некуда.
Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю: «К сожалению, не во всех случаях эвакуация проходит гладко: люди не хотят покидать свои дома».
Многие местные жители просто не верят в масштабы бедствия, объясняют в МЧС. Все здесь помнят 2014 год, когда наводнение было еще сильнее, но паводков подобной силы в регионе не было с 1980-х. И вот уже второе наводнение за 4 года, да еще и на месяц раньше прежнего.
Промерзшая земля просто не может впитать воду, и она идет прямо к домам. Сейчас здесь даже питьевой воды нет. Колодцы и водопровод пока бесполезны, а точнее, опасны для здоровья. Воду привозят бойцы МЧС.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Объявлен режим ЧС», — слова, которые о своем доме не захочет слышать никто. Эти люди из Алтайского края уверены: у них еще хуже, чем показывают в сводках. Говорят — это не чрезвычайная ситуация, а настоящее военное положение: сухой закон, комендантский час, взрывы. Почти полторы тысячи домов уже затоплены водой, но, судя по прогнозам, это только начало.
Афанасий Михайлович вспоминает конец восьмидесятых. Тогда тоже затапливало, но то, что происходит теперь — впервые на его памяти. Вместе с супругой его переселили в местную школу, выделив им целый класс. Жена сейчас находится больнице. В спортивном зале школы размещены одинокие старики. Фаина Ивановна — одна из тех, кому идти больше некуда.
Фаина Утина: «Я одна живу, мне 77 лет. Вот всё, что я успела забрать из дома».
Местные школы — теперь главные прибежища для отчаявшихся в Алтайском крае. Обе школы Краснощёковского района находятся на возвышении. Вода к ним подошла, но лишь немного подтопила фундамент. Половодье совпало со школьными каникулами, и оба здания стали домом для тех, кому идти некуда.
Игорь Лисин, начальник ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю: «К сожалению, не во всех случаях эвакуация проходит гладко: люди не хотят покидать свои дома».
Многие местные жители просто не верят в масштабы бедствия, объясняют в МЧС. Все здесь помнят 2014 год, когда наводнение было еще сильнее, но паводков подобной силы в регионе не было с 1980-х. И вот уже второе наводнение за 4 года, да еще и на месяц раньше прежнего.
Промерзшая земля просто не может впитать воду, и она идет прямо к домам. Сейчас здесь даже питьевой воды нет. Колодцы и водопровод пока бесполезны, а точнее, опасны для здоровья. Воду привозят бойцы МЧС.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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