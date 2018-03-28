В Алтайском крае из-за паводков объявлен режим ЧС

В Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводками. Сообщается о двоих погибших. Потоки воды настолько сильны, что повреждены уже 11 мостов. Автомобильное сообщение с некоторыми населенными пунктами отсутствует. Местные жители передвигаются исключительно на лодках.

Спасатели пытаются предотвратить ледовые заторы, которые ухудшат ситуацию с паводками. Одновременно на помощь людям брошены специальные отряды. Людей уговаривают оставить опасные районы. Сегодня стало известно о гибели двух человек — оба отказались покинуть дома. Подтопления отмечаются в 70 населенных пунктах. Сотрудникам МЧС пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации и обращаться за помощью к соседям. Из Красноярского края накануне прилетел специальный вертолет МИ-8.



Для ликвидации последствий паводков задействованы полторы тысячи человек и почти 500 единиц техники. По прогнозам синоптиков, большая вода продолжит наступать, поэтому на дежурство выйдут инспекторы специальной комиссии, которые будет следить за состоянием дорог и мостов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.