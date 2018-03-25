«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог. Алтайский край, весна, Красноярский край, наводнения, Тува, Хакасия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

    На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

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    На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

    На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

    На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

      Паводки пришли в российские регионы.

      Проблемы в Хакасии, Красноярском крае, Туве. Сложная обстановка и в Алтайском крае. Там резко потеплело, а земля до сих пор мерзлая, талые воды не уходят.

      В одном из районов уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. Затопило даже улицы административного центра — Барнаула.

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