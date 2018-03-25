На Алтае, в Хакасии и Туве затоплены сотни домов и дорог

Паводки пришли в российские регионы.

Проблемы в Хакасии, Красноярском крае, Туве. Сложная обстановка и в Алтайском крае. Там резко потеплело, а земля до сих пор мерзлая, талые воды не уходят.



В одном из районов уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. Затопило даже улицы административного центра — Барнаула.