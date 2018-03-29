Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что
компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал из сети вещания.
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Симоньян подчеркнула, что это решение было принято в связи с тем, что телеканалу в США был присвоен статус иноагента.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».
Вещание в Вашингтоне будет прекращено уже в полночь 1 апреля. При этом телеканал продолжит работать на других платформах, сообщает RT.
Напомним, в ноябре прошлого года Минюст США обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. При этом американские власти уверяли, что этот статус не повлияет на работу журналистов.
Однако, как рассказала Симоньян, в действительности телеканал столкнулся с серьезными последствиями. Так, журналисты лишились аккредитации в Конгрессе США, а некоторые американские гости стали бояться давать интервью в эфире RT.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».
Вещание в Вашингтоне будет прекращено уже в полночь 1 апреля. При этом телеканал продолжит работать на других платформах, сообщает RT.
Напомним, в ноябре прошлого года Минюст США обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. При этом американские власти уверяли, что этот статус не повлияет на работу журналистов.
Однако, как рассказала Симоньян, в действительности телеканал столкнулся с серьезными последствиями. Так, журналисты лишились аккредитации в Конгрессе США, а некоторые американские гости стали бояться давать интервью в эфире RT.
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