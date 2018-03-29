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    Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне

    Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне

    Симоньян: RT выкинули из сети вещания в Вашингтоне
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал из сети вещания.

    Симоньян подчеркнула, что это решение было принято в связи с тем, что телеканалу в США был присвоен статус иноагента.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах».

    Вещание в Вашингтоне будет прекращено уже в полночь 1 апреля. При этом телеканал продолжит работать на других платформах, сообщает RT.

    смотреть«США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента
    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента
    Напомним, в ноябре прошлого года Минюст США обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. При этом американские власти уверяли, что этот статус не повлияет на работу журналистов.

    Однако, как рассказала Симоньян, в действительности телеканал столкнулся с серьезными последствиями. Так, журналисты лишились аккредитации в Конгрессе США, а некоторые американские гости стали бояться давать интервью в эфире RT.

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