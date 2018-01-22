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    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента. СМИ, США, журналистика, законодательство, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента

    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента

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    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента

    «США затыкают всем рты»: Симоньян рассказала о работе RT в статусе иноагента

      Статус иностранного агента серьезно осложнил работу российского канала RT в США.

      Как в интервью агентству Associated Press рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, несмотря на то, что в Америке регистрацию в качестве иностранного агента называли простой формальностью, телеканал столкнулся с серьезными последствиями.

      Российские журналисты лишились аккредитации в Конгрессе США, некоторые из американских гостей стали бояться давать интервью в эфире RT. Симоньян назвала происходящее «дискриминацией» и «вопиющим нарушением свободы слова».

      Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Америка всегда читала миру нотации о ценности гражданских свобод, свободы слова, праве всех без исключения беспрепятственно выражать свое мнение. Теперь же США сами затыкают всем рты. Они оказались во главе движения по ограничению свободы слова. Это очень печально».

      В ноябре прошлого года американский Минюст обязал канал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, заверив, что это не повлечет никаких последствий для работы российских журналистов.

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