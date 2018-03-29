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    Роднина призвала российских спортсменов не ездить в США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Роднина призвала российских спортсменов не ездить в США

    Роднина призвала российских спортсменов не ездить в США

    Роднина призвала российских спортсменов не ездить в США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Ирина Роднина призвала ответить США на отказ выдавать визы российским борцам.

    По мнению знаменитой фигуристки и депутата Госдумы, российским спортсменам стоит отказаться от участия в соревнованиях, которые проходят на территории США, и планировать календарь на сезон без учета американских турниров.

    При этом Роднина подчеркнула, что сегодня давление оказывается не только на спортсменов, но и на журналистов и дипломатов, передает РИА Новости.

    Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам: «Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции победить российских спортсменов, начинают такими способами. Они отыгрываются на всех — на дипломатах, на спортсменах, на журналистах. Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет».

    Напомним, накануне в МИД РФ сообщили, что американское посольство отказало членам сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз, сославшись на нехватку персонала. Из-за этого борцы не смогут выступить на Кубке мира, который в апреле пройдет в Айова-Сити.

    А до этого американские власти приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В ответ РФ объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов и решила закрыть генконсульство США в Петербурге.

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