«Играют нечестно»: Захарова выразила возмущение невыдачей виз США сборной России

В МИД РФ прокомментировали решение посольства США, отказавшего в собеседовании на визу членам сборной России по вольной борьбе.
Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, российские спортсмены должны были выступить на Кубке мира, который в начале апреля пройдет в Айова-Сити. Однако американское дипломаты, «дотянув до последнего момента, только сейчас ответили отпиской» на поданную еще в конце февраля ноту. По словам Захаровой, американцы сослались на нехватку консульского персонала.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип „О спорт, ты — мир“. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов».
Захарова подчеркнула, что невыдача виз российским борцам стала грубым нарушением со стороны США. По словам представителя МИД РФ, речь идет о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип „О спорт, ты — мир“. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов».
Захарова подчеркнула, что невыдача виз российским борцам стала грубым нарушением со стороны США. По словам представителя МИД РФ, речь идет о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Рассчитываем, что в мировом спортивном движении обратят внимание на данное вопиющее обстоятельство. Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно».
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