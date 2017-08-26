«Это не месть»: посол США в РФ прокомментировал ситуацию с американскими визами

Американский посол в России Джон Теффт сообщил, что причиной приостановки выдачи американских неиммиграционных виз россиянам является сокращение численности кадров, а не месть.
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Посол США в РФ ответил на вопросы российских интернет-пользователей о ситуации вокруг выдачи американских виз, которые в большом количестве поступают в последние дни дипломатам. Джон Теффт еще раз заявил, что приостановка выдачи виз связана лишь с резким сокращением числа сотрудников американских дипломатических ведомств.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!»
Теффт заверил, что представители дипведомства стараются быть с россиянами открытыми и откровенными, а также надеются на улучшение отношений между странами. Видеоответ американского посла опубликован на странице ведомства в Facebook.
Напомним, ранее США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американской дипмиссии в России.
В МИД РФ отметили, что решение США продиктовано не техническими, а политическими причинами и Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва не намерена вводить ответные визовые ограничения. «Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод», — добавила она.
Джон Теффт, посол США в РФ: «Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!»
Теффт заверил, что представители дипведомства стараются быть с россиянами открытыми и откровенными, а также надеются на улучшение отношений между странами. Видеоответ американского посла опубликован на странице ведомства в Facebook.
Первый ответ на ваши вопросы. Посол США Джон Теффт: «Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет.»Опубликовано U. S. Embassy Moscow 26 августа 2017 г.
Напомним, ранее США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американской дипмиссии в России.
В МИД РФ отметили, что решение США продиктовано не техническими, а политическими причинами и Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва не намерена вводить ответные визовые ограничения. «Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод», — добавила она.
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