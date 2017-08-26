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  • 26.08, 14:45

    «Это не месть»: посол США в РФ прокомментировал ситуацию с американскими визами

    4 комментария
    «Это не месть»: посол США в РФ прокомментировал ситуацию с американскими визами

    «Это не месть»: посол США в РФ прокомментировал ситуацию с американскими визами

    «Это не месть»: посол США в РФ прокомментировал ситуацию с американскими визами

    Американский посол в России Джон Теффт сообщил, что причиной приостановки выдачи американских неиммиграционных виз россиянам является сокращение численности кадров, а не месть.

    Посол США в РФ ответил на вопросы российских интернет-пользователей о ситуации вокруг выдачи американских виз, которые в большом количестве поступают в последние дни дипломатам. Джон Теффт еще раз заявил, что приостановка выдачи виз связана лишь с резким сокращением числа сотрудников американских дипломатических ведомств.

    Джон Теффт, посол США в РФ: «Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!»

    Теффт заверил, что представители дипведомства стараются быть с россиянами открытыми и откровенными, а также надеются на улучшение отношений между странами. Видеоответ американского посла опубликован на странице ведомства в Facebook.

    Первый ответ на ваши вопросы. Посол США Джон Теффт: «Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет.»

    Опубликовано U. S. Embassy Moscow 26 августа 2017 г.


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