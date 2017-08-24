Захарова: Россия не будет мстить американцам за визовые ограничения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с решением США ограничить выдачу виз россиянам.
Решение США продиктовано не техническими, а политическими причинами, заявила Захарова на брифинге.
При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва не намерена вводить визовые ограничения и «мстить непонятно кому». Российские загранучреждения в США продолжат работать в обычном режиме.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод».
Напомним, ранее США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американской дипмиссии в России.
В МИД РФ назвали работу американского дипведомства неэффективной, а также отметили, что Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы.
При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва не намерена вводить визовые ограничения и «мстить непонятно кому». Российские загранучреждения в США продолжат работать в обычном режиме.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод».
Напомним, ранее США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американской дипмиссии в России.
В МИД РФ назвали работу американского дипведомства неэффективной, а также отметили, что Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы.
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