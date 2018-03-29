Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный рассказал о спасении людей и взрыве

Администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчета пожарных. Никто не мог сообщить спасателям, сколько людей находится, в охваченном огнем здании.
Об этом рассказал рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Он со своим подразделением на место пожара прибыл первым, сообщается на сайте МЧС.
По словам Бурсина, сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил в 16:05 по местному времени, в 16:09 его отряд уже прибыл к центральному входу ТЦ.
Андрей Бурсин, управление МЧС по Кемеровской области: «Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: „Эвакуируйтесь!“. Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их».
Как рассказал спасатель, пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания.
Андрей Бурсин: «Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня».
Пожарные немедленно начали спасать людей. К тому времени 13 человек уже находились на крыше, куда подбирался огонь. Для спасения использовались подъемные механизмы. Одного мужчину живым нашли на четвертом этаже, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта.
По мнению Бурсина, быстрому распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Ситуацию осложняла планировка и огромные размеры торгового центра, а также наличие баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. По словам пожарного, произошел один взрыв.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек.
По словам Бурсина, сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил в 16:05 по местному времени, в 16:09 его отряд уже прибыл к центральному входу ТЦ.
Андрей Бурсин, управление МЧС по Кемеровской области: «Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: „Эвакуируйтесь!“. Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их».
Как рассказал спасатель, пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания.
Андрей Бурсин: «Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня».
Пожарные немедленно начали спасать людей. К тому времени 13 человек уже находились на крыше, куда подбирался огонь. Для спасения использовались подъемные механизмы. Одного мужчину живым нашли на четвертом этаже, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта.
По мнению Бурсина, быстрому распространению огня способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Ситуацию осложняла планировка и огромные размеры торгового центра, а также наличие баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. По словам пожарного, произошел один взрыв.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек.
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