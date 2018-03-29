В Белом доме объявили шпионами всех высылаемых дипломатов РФ

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что все высылаемые российские дипломаты угрожали безопасности США.
По словам чиновника, дипломаты, которых решили выслать из США, были шпионами, работавшими «под дипломатическим прикрытием».
При этом он подчеркнул, что защита национальной безопасности является прямой обязанностью американских властей, передает РИА Новости.
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ЧП в Солсбери Лондон бездоказательно обвинил Москву. США же откликнулись на призыв Великобритании, которая потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Кроме того, сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
При этом он подчеркнул, что защита национальной безопасности является прямой обязанностью американских властей, передает РИА Новости.
Напомним, власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ЧП в Солсбери Лондон бездоказательно обвинил Москву. США же откликнулись на призыв Великобритании, которая потребовала от своих союзников принять меры в отношении России.
Кроме того, сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов. В Кремле в ответ заявили, что подобный шаг нанесет урон имиджу США.
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