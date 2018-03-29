Тобольских чиновников наказали за банкет в день траура по жертвам «Зимней вишни»

Указ президента об объявлении траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» проигнорировали работники Тобольского районного центра культуры. Они решили не отменять организованный в ресторане банкет, посвященный профессиональному празднику.
В ситуации разбирался глава Тобольского района Юрий Батт. По его словам, три чиновника получили выговоры.
Юрий Батт, глава Тобольского района: «Я подписал (выговор — прим. НТВ.Ru) на всех троих — директора центра, начальника по культуре и зама по соцработе. Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, отказалось переносить торжество на другую дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли».
Батт отметил, что ни его заместитель по соцработе, ни начальник районного отдела культуры сами на упомянутом банкете не присутствовали, но они должны нести ответственность за контроль над ситуацией.
Юрий Батт: «Фактически там плясок на костях не было. Никто не пел, не танцевал. Как я понял, поскольку за это было заплачено и не удалось договориться об отмене, вот и приехали. Но то, что пишут будто это чиновники гуляли, так там не было ни одного чиновника. Там были только клубные работники и библиотекари. Поскольку такая ситуация сложилась, они пообедали и уехали. Это, конечно, не красит наших людей, но вместе с тем все, кто несет ответственность за проведение этого мероприятия, в том числе мои заместители и начальник отдела культуры, наказаны. Им объявлены выговоры. В первую очередь наказана директор этого центра».
История с банкетом в день траура могла бы остаться незамеченной, но застолье снял на видео местный житель, крайне возмущенный поведением собравшихся. Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», в свое оправдание сотрудники культурного центра заявили, что не смогли отменить банкет, а продукты уже были заказаны, а на замечание, что можно было на посиделки не приходить, последовал ответ: «Ну, здрасьте! А деньги куда?»
Страна скорбела по погибшим в четырехэтажном кемеровском торгово-развлекательном центре накануне, когда еще продолжался разбор сгоревшего здания и полным ходом шли следственные действия на месте ЧП. Огонь в одном из помещений ТЦ вспыхнул в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла жизни 64 человек, среди них 41 ребенок. Опознаны 27 погибших. В результате пожара пострадали 79 горожан, в том числе десятки детей.
Юрий Батт, глава Тобольского района: «Я подписал (выговор — прим. НТВ.Ru) на всех троих — директора центра, начальника по культуре и зама по соцработе. Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, отказалось переносить торжество на другую дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли».
Батт отметил, что ни его заместитель по соцработе, ни начальник районного отдела культуры сами на упомянутом банкете не присутствовали, но они должны нести ответственность за контроль над ситуацией.
Юрий Батт: «Фактически там плясок на костях не было. Никто не пел, не танцевал. Как я понял, поскольку за это было заплачено и не удалось договориться об отмене, вот и приехали. Но то, что пишут будто это чиновники гуляли, так там не было ни одного чиновника. Там были только клубные работники и библиотекари. Поскольку такая ситуация сложилась, они пообедали и уехали. Это, конечно, не красит наших людей, но вместе с тем все, кто несет ответственность за проведение этого мероприятия, в том числе мои заместители и начальник отдела культуры, наказаны. Им объявлены выговоры. В первую очередь наказана директор этого центра».
История с банкетом в день траура могла бы остаться незамеченной, но застолье снял на видео местный житель, крайне возмущенный поведением собравшихся. Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», в свое оправдание сотрудники культурного центра заявили, что не смогли отменить банкет, а продукты уже были заказаны, а на замечание, что можно было на посиделки не приходить, последовал ответ: «Ну, здрасьте! А деньги куда?»
Страна скорбела по погибшим в четырехэтажном кемеровском торгово-развлекательном центре накануне, когда еще продолжался разбор сгоревшего здания и полным ходом шли следственные действия на месте ЧП. Огонь в одном из помещений ТЦ вспыхнул в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла жизни 64 человек, среди них 41 ребенок. Опознаны 27 погибших. В результате пожара пострадали 79 горожан, в том числе десятки детей.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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