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    Общая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове. Кемерово, пожары, Следственный комитет, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбщая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове

    Общая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове

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    Общая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове

    Общая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове

    Общая боль: Россия скорбит по погибшим в Кемерове

      В России сегодня — день траура по погибшим на пожаре в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них — дети. Тяжелее всего сейчас тем, кто потерял своих близких. В огне погибли целые семьи.

      «Кемерово, мы с тобой!» — эти слова сочувствия и поддержки сегодня звучат по всей стране — от Чукотки до Калининграда. Во многих городах появились стихийные мемориалы. Люди несут туда цветы, детские игрушки, фотографии погибших. В Хабаровске прошла акция «Свеча памяти». Горожане выбрали для нее особое место — у здания крупного торгового центра. В Махачкале сотни людей, среди которых было много детей, собрались в городском парке. Они выложили свечами фразу «Кемерово — скорбим». А в Назрани жители пришли к Мемориалу памяти. Там после минуты молчания в небо были запущены бумажные фонарики в виде сердец. Люди говорят, что эта трагедия стала общей болью для многих.

      В Перми более тысячи человек пришли на акцию памяти, чтобы поддержать жителей Кемерова. В Санкт-Петербурге люди идут на Дворцовую площадь и на Марсово поле. На здании Эрмитажа приспущен государственный флаг.

      В Москве сегодня также приспущены флаги в Кремле и на здании Государственной думы. На Манежную площадь весь день идут люди — возложить цветы к народному мемориалу. Он был открыт накануне, и сейчас там настоящее море цветов и горящих свечей. Жители оставляют записки со словами сочувствия и поддержки.

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