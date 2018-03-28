Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам

В Петербурге общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по предварительным данным, погибли 64 человека.
Дворцовая площадь утопает в цветах и игрушках. К Александровской колонне сегодня продолжают идти люди. Многие не могут сдержать слез. Петербуржцы оставляют свечи, пишут записки. На ограде появились маленькие фигурки ангелов.
В этот траурный день было решено отказаться от рекламы на электронных городских щитах. Сегодня на них черные экраны и надпись «Кемерово. 25.03.18». В полдень пушка Петропавловской крепости выстрелила в память о погибших кемеровчанах.
В день национального траура в Петропавловской крепости приспустили флаг, как и на многих административных зданиях Петербурга: на полпредстве, Адмиралтействе, Конституционном суде, Мариинском дворце.
В этот траурный день было решено отказаться от рекламы на электронных городских щитах. Сегодня на них черные экраны и надпись «Кемерово. 25.03.18». В полдень пушка Петропавловской крепости выстрелила в память о погибших кемеровчанах.
В день национального траура в Петропавловской крепости приспустили флаг, как и на многих административных зданиях Петербурга: на полпредстве, Адмиралтействе, Конституционном суде, Мариинском дворце.
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