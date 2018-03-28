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    Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам. Кемерово, Санкт-Петербург, пожары, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверная столица скорбит по погибшим кемеровчанам

    Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам

    Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам

    Северная столица скорбит по погибшим кемеровчанам
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

      • В Петербурге общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по предварительным данным, погибли 64 человека.

      Дворцовая площадь утопает в цветах и игрушках. К Александровской колонне сегодня продолжают идти люди. Многие не могут сдержать слез. Петербуржцы оставляют свечи, пишут записки. На ограде появились маленькие фигурки ангелов.

      В этот траурный день было решено отказаться от рекламы на электронных городских щитах. Сегодня на них черные экраны и надпись «Кемерово. 25.03.18». В полдень пушка Петропавловской крепости выстрелила в память о погибших кемеровчанах.

      В день национального траура в Петропавловской крепости приспустили флаг, как и на многих административных зданиях Петербурга: на полпредстве, Адмиралтействе, Конституционном суде, Мариинском дворце.

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