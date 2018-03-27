Скорбим вместе: Петербург погрузился в траур после пожара в Кемерове

Цветы, свечи, игрушки, приспущенные флаги и отмененные спектакли. Так культурная столица России скорбит по жертвам чудовищного кемеровского пожара.
Стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове устроили на Дворцовой площади. К Александровской колонне идут целыми классами. Оставляют записки: «Кемерово, мы с тобой. Скорбим». Приносят цветы и игрушки. Большинство погибших в пожаре — дети.
Сборная России по футболу, а вместе с ними представители сборной Франции, также присоединились к памятной акции. Они обошли вокруг колонны и возложили траурные гвоздики.
Погибших во время пожара в Кузбассе вспоминали и в Казанском кафедральном соборе, где сегодня, на третий день, служат панихиду. В храме — сотни людей. Молятся и взрослые, и дети. Перед началом протоиерей Андрей Герасимов обратился к собравшимся с речью.
Еще до того, как президент объявил общенациональный траур, на Государственном Эрмитаже в знак скорби уже приспущен флаг. Оставить слова соболезнования кемеровчанам можно на Маховой улице. В Доме национальностей открыли временный мемориал. Первую запись в книге сделали сами сотрудники учреждения.
В городе на Неве несколько театров объявили о переносе спектаклей. В Петербурге в знак скорби сегодня не зажгут подсветку на телебашне. Вечером в центре города зажгутся свечи на памятных акциях. Они пройдут на Дворцовой площади и Марсовом поле, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
Сборная России по футболу, а вместе с ними представители сборной Франции, также присоединились к памятной акции. Они обошли вокруг колонны и возложили траурные гвоздики.
Погибших во время пожара в Кузбассе вспоминали и в Казанском кафедральном соборе, где сегодня, на третий день, служат панихиду. В храме — сотни людей. Молятся и взрослые, и дети. Перед началом протоиерей Андрей Герасимов обратился к собравшимся с речью.
Еще до того, как президент объявил общенациональный траур, на Государственном Эрмитаже в знак скорби уже приспущен флаг. Оставить слова соболезнования кемеровчанам можно на Маховой улице. В Доме национальностей открыли временный мемориал. Первую запись в книге сделали сами сотрудники учреждения.
В городе на Неве несколько театров объявили о переносе спектаклей. В Петербурге в знак скорби сегодня не зажгут подсветку на телебашне. Вечером в центре города зажгутся свечи на памятных акциях. Они пройдут на Дворцовой площади и Марсовом поле, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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