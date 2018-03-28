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    Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги. Кемерово, Следственный комитет, пожары, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбщенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги

    Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги

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    Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги

    Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги

    Общенациональный траур: по всей России приспущены государственные флаги

      Россия погрузилась в траур по погибшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Эта трагедия унесла жизни 64 человек, большинство жертв — дети.

      Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, развлекательные мероприятия отменены. Многие телеканалы и радиостанции отказались от рекламы и меняют программу. В самом Кемерове траур трехдневный.

      Акции памяти жертв трагедии начались еще в понедельник. В городах создаются стихийные мемориалы, куда тысячи россиян приносят цветы и игрушки, зажигают свечи. Во многих школах проводятся траурные линейки.

      В Следственном комитете сообщили, что всем пятерым задержанным по делу о гибели людей в кемеровском торговом центре предъявлены обвинения. Речь идет об управляющей, техническом директоре, охраннике и двух сотрудниках компании, которая занимались обслуживанием систем пожарной безопасности.

      Правоохранители собираются проверить украинского пранкера, который сообщал в соцсетях о сотнях якобы погибших в «Зимней вишне». Телефонный хулиган звонил в медучреждения и распространял в Сети заведомо ложную информацию.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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