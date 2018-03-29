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    Молниеносный налет на московский банк попал на видео. банки, кражи и ограбления, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолниеносный налет на московский банк попал на видео

    Молниеносный налет на московский банк попал на видео

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    Молниеносный налет на московский банк попал на видео

    Молниеносный налет на московский банк попал на видео

    Молниеносный налет на московский банк попал на видео

      В Москве разыскивают вооруженных автоматами людей, которые всего за 2 минуты совершили налет на отделение банка. Из офиса финансовой организации они забрали крупную сумму в американской валюте.

      Пятеро с автоматами и пистолетами молниеносно ворвались в отделение банка и всего через 2 минуты спешно ушли с крупной суммой в валюте. Что интересно, дверь им придержал обычный посетитель, а потом даже обходительно прикрыл ее, спокойно направившись в другую сторону. Очевидно, камуфляжные костюмы налетчиков сбили мужчину с толку.

      На то и был расчет — запутать очевидцев. Наверняка многие из них подумали, что это вовсе не преступники, а бойцы какого-нибудь спецподразделения или, например, инкассаторы. Сотрудники финансового учреждения тоже не сразу сообразили, что происходит. Операционисты даже не успели нажать тревожную кнопку.

      Подозреваемые скрылись на иномарке с подмосковными номерами, которые принадлежат совсем другому автомобилю. Так торопились исчезнуть до приезда правоохранителей, что, выезжая, повредили ступени соседнего торгового центра.

      К счастью, налетчики не воспользовались своим оружием. Никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал. Им, правда, пришлось ненадолго задержаться, чтобы дать показания полицейским и описать грабителей.

      Автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли, а вот самих их продолжают разыскивать. В Москве объявлен план «Перехват». По предварительной версии, пятеро вооруженных мужчин в камуфляже, чтобы остаться незамеченными, переоделись где-то в парке Сокольники.

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