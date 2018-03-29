Молниеносный налет на московский банк попал на видео

В Москве разыскивают вооруженных автоматами людей, которые всего за 2 минуты совершили налет на отделение банка. Из офиса финансовой организации они забрали крупную сумму в американской валюте.
Пятеро с автоматами и пистолетами молниеносно ворвались в отделение банка и всего через 2 минуты спешно ушли с крупной суммой в валюте. Что интересно, дверь им придержал обычный посетитель, а потом даже обходительно прикрыл ее, спокойно направившись в другую сторону. Очевидно, камуфляжные костюмы налетчиков сбили мужчину с толку.
На то и был расчет — запутать очевидцев. Наверняка многие из них подумали, что это вовсе не преступники, а бойцы какого-нибудь спецподразделения или, например, инкассаторы. Сотрудники финансового учреждения тоже не сразу сообразили, что происходит. Операционисты даже не успели нажать тревожную кнопку.
Подозреваемые скрылись на иномарке с подмосковными номерами, которые принадлежат совсем другому автомобилю. Так торопились исчезнуть до приезда правоохранителей, что, выезжая, повредили ступени соседнего торгового центра.
К счастью, налетчики не воспользовались своим оружием. Никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал. Им, правда, пришлось ненадолго задержаться, чтобы дать показания полицейским и описать грабителей.
Автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли, а вот самих их продолжают разыскивать. В Москве объявлен план «Перехват». По предварительной версии, пятеро вооруженных мужчин в камуфляже, чтобы остаться незамеченными, переоделись где-то в парке Сокольники.
На то и был расчет — запутать очевидцев. Наверняка многие из них подумали, что это вовсе не преступники, а бойцы какого-нибудь спецподразделения или, например, инкассаторы. Сотрудники финансового учреждения тоже не сразу сообразили, что происходит. Операционисты даже не успели нажать тревожную кнопку.
Подозреваемые скрылись на иномарке с подмосковными номерами, которые принадлежат совсем другому автомобилю. Так торопились исчезнуть до приезда правоохранителей, что, выезжая, повредили ступени соседнего торгового центра.
К счастью, налетчики не воспользовались своим оружием. Никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал. Им, правда, пришлось ненадолго задержаться, чтобы дать показания полицейским и описать грабителей.
Автомобиль, на котором скрылись грабители, нашли, а вот самих их продолжают разыскивать. В Москве объявлен план «Перехват». По предварительной версии, пятеро вооруженных мужчин в камуфляже, чтобы остаться незамеченными, переоделись где-то в парке Сокольники.
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