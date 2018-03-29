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    В Москве найдена машина ограбивших банк вооруженных налетчиков. Москва, банки, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве найдена машина ограбивших банк вооруженных налетчиков

    В Москве найдена машина ограбивших банк вооруженных налетчиков

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    В Москве найдена машина ограбивших банк вооруженных налетчиков

    В Москве найдена машина ограбивших банк вооруженных налетчиков

      В российской столице после ограбления отделения «Бинбанка» объявлен план «Перехват». Накануне вооруженные мужчины в масках ворвались в офис финансового учреждения и потребовали у кассиров наличность.

      Получив деньги, налетчики скрылись. Никто из посетителей не пострадал. Пока полицейским удалось найти автомобиль Hyundai, на котором уехали грабители. Ведется поиск нападавших.

      Преступников было пятеро, они были одеты в камуфляжную форму и имели при себе оружие. Мишенью злоумышленников стал офис «Бинбанка», расположенный на Сокольнической площади. Оттуда они похитили 100 тысяч долларов.

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