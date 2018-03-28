В Москве вооруженные грабители в камуфляже вынесли из банка 100 тыс. долларов

Вооруженное нападение на банк произошло на Сокольнической площади в Москве.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что налетчиков было пятеро, все они были одеты в камуфляжную форму и вооружены. Грабителям удалось скрыться на автомобиле.
Источник: «На Сокольнической площади пятеро неизвестных в камуфляжной форме с оружием совершили нападение на банк и похитили крупную сумму денег, скрываются на автомобиле».
Налету подвергся офис «Бинбанка». По сведениям собеседника агентства, за налетчиками организована погоня. По данным источника ТАСС, из банка похищены 100 тысяч долларов. Официального подтверждения информации от МВД пока не поступало.
Источник: «На Сокольнической площади пятеро неизвестных в камуфляжной форме с оружием совершили нападение на банк и похитили крупную сумму денег, скрываются на автомобиле».
Налету подвергся офис «Бинбанка». По сведениям собеседника агентства, за налетчиками организована погоня. По данным источника ТАСС, из банка похищены 100 тысяч долларов. Официального подтверждения информации от МВД пока не поступало.
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