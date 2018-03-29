Намочил футболку и спустился: как ребенок сам выбрался из горящей «Зимней вишни»

В Кемерове оплакивают и хоронят погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и делятся историями спасения.
Детское кресло и мягкие игрушки Эдуард Ковалевский теперь всегда возит с собой. Нет ничего страшнее и больнее, чем осознавать, что все это больше не понадобится. 9-летний Егор и 5-летняя Света сгорели в кинотеатре торгового центра. Мысль о том, что все могло быть иначе, не покидает безутешного отца. В ТЦ «Зимняя вишня» он отпустил своих детей с женой лучшего друга. Женщина тоже была с дочерью. Эдуард должен был забрать их всех после сеанса.
Эдуард Ковалевский, отец погибших детей: «Я просто не могу найти себе места».
Для Ковалевских дети были не просто желанными и долгожданными, они были вымоленными. Супруги стали родителями, когда обоим было по 40 лет. Тела их сына и дочери так и не нашли. Попрощаться с ними как положено можно будет только после заключения экспертов. Сегодня спецбортом обнаруженные останки доставят в Москву для изучения ДНК. К этому моменту удалось опознать 27 жертв трагедии. Вторые сутки идут похороны. С 10-летним Вадимом Чмыхаловым прощаются в его родном Муждуреченске. Мама мальчика выжила и сейчас находится в больнице.
Удалось выжить и Татьяне Андреевой с сыном. Она пришла на фитнес и в момент возгорания была в душе, а ребенок остался в той самой игровой комнате, где вспыхнул огонь.
Татьяна Андреева: «Он видел огонь. Это не взрыв».
Татьяна говорит, что своей жизнью она обязана тренерам. Оксана Стролковская и Татьяна Наумова не растерялись, не поддались панике, сначала вывели всех клиентов, а сами ушли последними. Сын Татьяны тоже повел себя не по годам грамотно — намочил водой футболку, закрыл рот и спустился на первый этаж.
Татьяна Андреева: «Сын говорит: мама, прости что тебя не забрал, ночью прижимается ко мне».
Впрочем, далеко не все сотрудники торгового центра спешили помогать посетителям. Об этом говорил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил, что работники бросили на произвол судьбы детей и родителей. Такого же мнения придерживаются и некоторые жители Кемерова. В полицию поступают заявления о бездействии персонала. Эту информацию сейчас проверяют.
Нашлись и те, кто вместо помощи и поддержки пытается наживаться на чужом горе. Как передает корреспондент Дарья Масалова, Интернет пестрит объявлениями о сборе средств в поддержку семей погибших и пострадавших. Некоторые расчетные счета оказываются фейковыми, деньги уходят мошенникам. Кемеровский губернатор Аман Тулеев просит земляков в эти скорбные для области дни объединиться, а не сеять раздор.
Тем временем в самом сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» следователи почти завершили работу, изучили каждый сантиметр и сделали предварительные выводы. Окончательные итоги проверки озвучат, когда станут известны результаты технических экспертиз.
Эдуард Ковалевский, отец погибших детей: «Я просто не могу найти себе места».
Для Ковалевских дети были не просто желанными и долгожданными, они были вымоленными. Супруги стали родителями, когда обоим было по 40 лет. Тела их сына и дочери так и не нашли. Попрощаться с ними как положено можно будет только после заключения экспертов. Сегодня спецбортом обнаруженные останки доставят в Москву для изучения ДНК. К этому моменту удалось опознать 27 жертв трагедии. Вторые сутки идут похороны. С 10-летним Вадимом Чмыхаловым прощаются в его родном Муждуреченске. Мама мальчика выжила и сейчас находится в больнице.
Удалось выжить и Татьяне Андреевой с сыном. Она пришла на фитнес и в момент возгорания была в душе, а ребенок остался в той самой игровой комнате, где вспыхнул огонь.
Татьяна Андреева: «Он видел огонь. Это не взрыв».
Татьяна говорит, что своей жизнью она обязана тренерам. Оксана Стролковская и Татьяна Наумова не растерялись, не поддались панике, сначала вывели всех клиентов, а сами ушли последними. Сын Татьяны тоже повел себя не по годам грамотно — намочил водой футболку, закрыл рот и спустился на первый этаж.
Татьяна Андреева: «Сын говорит: мама, прости что тебя не забрал, ночью прижимается ко мне».
Впрочем, далеко не все сотрудники торгового центра спешили помогать посетителям. Об этом говорил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил, что работники бросили на произвол судьбы детей и родителей. Такого же мнения придерживаются и некоторые жители Кемерова. В полицию поступают заявления о бездействии персонала. Эту информацию сейчас проверяют.
Нашлись и те, кто вместо помощи и поддержки пытается наживаться на чужом горе. Как передает корреспондент Дарья Масалова, Интернет пестрит объявлениями о сборе средств в поддержку семей погибших и пострадавших. Некоторые расчетные счета оказываются фейковыми, деньги уходят мошенникам. Кемеровский губернатор Аман Тулеев просит земляков в эти скорбные для области дни объединиться, а не сеять раздор.
Тем временем в самом сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» следователи почти завершили работу, изучили каждый сантиметр и сделали предварительные выводы. Окончательные итоги проверки озвучат, когда станут известны результаты технических экспертиз.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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