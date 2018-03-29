Семьи жертв пожара в «Зимней вишне» стали мишенями для мошенников

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово. Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

Из здания торгового центра уже вынесли и вывезли строительные конструкции, а территорию вокруг расчистили. Внутри продолжаются следственные действия, работают сотрудники Центрального аппарата СК.Спасатели разбирали завалы трое суток и сейчас свою работу закончили. Накануне несущие конструкции здания обследовали с помощью диагностического комплекса «Струна», но вердикта пока нет, все материалы направлены в Москву для изучения.Компенсации родственникам погибших начали выплачивать еще накануне. Как передает, самое циничное, что на проблемах людей уже решили нажиться. О попытках мошенничества сообщили областные власти., губернатор Кемеровской области: «Уже образовались группы мошенников. И они сейчас идут к этим семьям, особенно к тем, кто один остался, или к ветеранам, и говорят: вы получили деньги, давайте мы их вложим, а вы получите через 2 месяца уже не 5, а 50 миллионов. Мошенники, как только деньги перечислили, уже начинают работу».Сегодня стало известно, что на муниципальных стоянках находятся 5 машин, которые туда отвезли вскоре после пожара. Хозяева автомобилей до сих пор не объявились. Вероятно, они числятся в списках погибших. В одной из машин есть детское кресло.Сегодня пройдут очередные похороны. С 10-летним Вадимом Чмыхаловым из Муждуреченска прощаются в Кемерове, но похороны пройдут в его родном Междуреченске. Мама Вадима выжила и сейчас находится в больнице.