Семьи жертв пожара в «Зимней вишне» стали мишенями для мошенников

Родственники жертв пожара, произошедшего в кемеровском
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», начали получать выплаты. Накануне деньги перечислили семьям 21 погибшего, сегодня компенсации будут выданы родным еще 39 человек, жизни которых оборвала трагедия. Как выяснилось, злоумышленники объявили настоящую охоту на получателей компенсаций, чтобы поживиться на чужом горе.
Из здания торгового центра уже вынесли и вывезли строительные конструкции, а территорию вокруг расчистили. Внутри продолжаются следственные действия, работают сотрудники Центрального аппарата СК.
Спасатели разбирали завалы трое суток и сейчас свою работу закончили. Накануне несущие конструкции здания обследовали с помощью диагностического комплекса «Струна», но вердикта пока нет, все материалы направлены в Москву для изучения.
Компенсации родственникам погибших начали выплачивать еще накануне. Как передает корреспондент Михаил Чернов, самое циничное, что на проблемах людей уже решили нажиться. О попытках мошенничества сообщили областные власти.
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Уже образовались группы мошенников. И они сейчас идут к этим семьям, особенно к тем, кто один остался, или к ветеранам, и говорят: вы получили деньги, давайте мы их вложим, а вы получите через 2 месяца уже не 5, а 50 миллионов. Мошенники, как только деньги перечислили, уже начинают работу».
Сегодня стало известно, что на муниципальных стоянках находятся 5 машин, которые туда отвезли вскоре после пожара. Хозяева автомобилей до сих пор не объявились. Вероятно, они числятся в списках погибших. В одной из машин есть детское кресло.
Сегодня пройдут очередные похороны. С 10-летним Вадимом Чмыхаловым из Муждуреченска прощаются в Кемерове, но похороны пройдут в его родном Междуреченске. Мама Вадима выжила и сейчас находится в больнице.
Спасатели разбирали завалы трое суток и сейчас свою работу закончили. Накануне несущие конструкции здания обследовали с помощью диагностического комплекса «Струна», но вердикта пока нет, все материалы направлены в Москву для изучения.
Компенсации родственникам погибших начали выплачивать еще накануне. Как передает корреспондент Михаил Чернов, самое циничное, что на проблемах людей уже решили нажиться. О попытках мошенничества сообщили областные власти.
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Уже образовались группы мошенников. И они сейчас идут к этим семьям, особенно к тем, кто один остался, или к ветеранам, и говорят: вы получили деньги, давайте мы их вложим, а вы получите через 2 месяца уже не 5, а 50 миллионов. Мошенники, как только деньги перечислили, уже начинают работу».
Сегодня стало известно, что на муниципальных стоянках находятся 5 машин, которые туда отвезли вскоре после пожара. Хозяева автомобилей до сих пор не объявились. Вероятно, они числятся в списках погибших. В одной из машин есть детское кресло.
Сегодня пройдут очередные похороны. С 10-летним Вадимом Чмыхаловым из Муждуреченска прощаются в Кемерове, но похороны пройдут в его родном Междуреченске. Мама Вадима выжила и сейчас находится в больнице.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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