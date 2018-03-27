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    Москвичи пришли на акцию в память о жертвах пожара в Кемерове

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    • Фото: @imerkouri /instagram.com
    Москвичи пришли на акцию в память о жертвах пожара в Кемерове

    Москвичи пришли на акцию в память о жертвах пожара в Кемерове

    Москвичи пришли на акцию в память о жертвах пожара в Кемерове
  • Фото: @imerkouri /instagram.com

    • Сотни людей приходят к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре Кемерова.

    Доступ к месту скорби открыли около 16:30. Люди несут цветы и мягкие игрушки.

    К мемориалу возложил букет алых гвоздик мэр Москвы Сергей Собянин.

    Ранее мэр столицы на заседании президиума городского правительства поручил организовать место скорби по жертвам трагедии в Кемерове и организовать его таким образом, чтобы жителям столицы было удобно принести и возложить цветы.

    По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. Владимир Путин в связи с трагедией подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России.

    Акция на Манежной площади в память о жертвах пожара в Кемерове: прямая трансляция

    Акция в память о жертвах пожара в Кемерово на Манежной площади.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.


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