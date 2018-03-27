Москвичи пришли на акцию в память о жертвах пожара в Кемерове

Сотни людей приходят к временному мемориалу на Манежной площади в центре Москвы, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре Кемерова.
Доступ к месту скорби открыли около 16:30. Люди несут цветы и мягкие игрушки.
К мемориалу возложил букет алых гвоздик мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы на заседании президиума городского правительства поручил организовать место скорби по жертвам трагедии в Кемерове и организовать его таким образом, чтобы жителям столицы было удобно принести и возложить цветы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. Владимир Путин в связи с трагедией подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России.
Акция на Манежной площади в память о жертвах пожара в Кемерове: прямая трансляция
К мемориалу возложил букет алых гвоздик мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы на заседании президиума городского правительства поручил организовать место скорби по жертвам трагедии в Кемерове и организовать его таким образом, чтобы жителям столицы было удобно принести и возложить цветы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. Владимир Путин в связи с трагедией подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России.
Акция на Манежной площади в память о жертвах пожара в Кемерове: прямая трансляция
Акция в память о жертвах пожара в Кемерово на Манежной площади.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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