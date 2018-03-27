Москвичи смогут почтить память жертв трагедии в Кемерове на Манежной площади

В Москве на Манежной площади решено организовать место скорби по жертвам трагедии в Кемерове. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.
По словам Собянина, к нему с соответствующей просьбой обратился председатель Общественной палаты, передает «Интерфакс».
Сергей Собянин: «Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки».
Градоначальник уточнил, что место на Манежной площади нужно организовать таким образом, чтобы жителям столицы было удобно принести и возложить цветы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. А днем общенационального траура президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта.
Сергей Собянин: «Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки».
Градоначальник уточнил, что место на Манежной площади нужно организовать таким образом, чтобы жителям столицы было удобно принести и возложить цветы.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. А днем общенационального траура президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта.
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