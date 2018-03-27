Медведев: задачи любой ценой увеличить поступления налогов в бюджет нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса о настройке налоговой системы.
Выступая на расширенном заседании коллегии министерства финансов, премьер отметил, что правительство добилось существенного роста налоговых доходов.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Конечно, нет задачи любой ценой увеличивать поступления в бюджет. Однако необходимо обеспечить равные возможности для ведения бизнеса. Поэтому мы принимаем решения, которые направлены на улучшение инвестиционной привлекательности России для инвесторов, включая снижение налогов по новым проектам».
Ранее обсуждалась идея повысить НДФЛ с 13 до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что при определенных обстоятельствах это не будет критичным. Вместе с тем правительство выступает против прогрессивной шкалы НДФЛ.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Конечно, нет задачи любой ценой увеличивать поступления в бюджет. Однако необходимо обеспечить равные возможности для ведения бизнеса. Поэтому мы принимаем решения, которые направлены на улучшение инвестиционной привлекательности России для инвесторов, включая снижение налогов по новым проектам».
Ранее обсуждалась идея повысить НДФЛ с 13 до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что при определенных обстоятельствах это не будет критичным. Вместе с тем правительство выступает против прогрессивной шкалы НДФЛ.
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