СМИ узнали о возможном повышении подоходного налога

СМИ сообщили, что на одном из первых после президентских выборов совещании у
премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налоговой системы.
По данным газеты «Ведомости», на совещании рассматривалась возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13% до 15%.
По словам источников издания, решение окончательно не принято. Обсуждаются разные меры, но все они пока носят хараетер предложений, сообщила ресс-секретарь премьера Наталья Тимакова
Отмечается, что к совещанию Минфин подготовил предложения обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики. Однако и эти маневры пока не поддержаны.
Также обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. При этом, по словам одного из собеседников газеты, Минфин предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для малообеспеченных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных.
«Ведомости» отмечают, что не смогли получить официальных комментариев от Минфина. В Минэкономразвития также не ответил на запрос газеты.
По словам источников издания, решение окончательно не принято. Обсуждаются разные меры, но все они пока носят хараетер предложений, сообщила ресс-секретарь премьера Наталья Тимакова
Отмечается, что к совещанию Минфин подготовил предложения обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики. Однако и эти маневры пока не поддержаны.
Также обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. При этом, по словам одного из собеседников газеты, Минфин предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для малообеспеченных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных.
«Ведомости» отмечают, что не смогли получить официальных комментариев от Минфина. В Минэкономразвития также не ответил на запрос газеты.
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