Дворкович назвал «некритичной» разницу между ставкой НДФЛ в 13% и 15%

Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил увеличения ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15%.
По словам вице-премьера, сегодня налоговой системе «действительно нужна и определенная настройка», а дополнительные 2% налогов могут пойти на здравоохранение.
При этом Дворкович подчеркнул, что увеличение ставки НДФЛ до 15% не является критичным.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Ставка НДФЛ в 13% — это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны».
Однако, заявил вице-премьер, решение о повышении НДФЛ будет принимать президент, передает «Интерфакс».
Также Дворкович заявил, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы подоходного налога.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что изменение налоговой системы обсуждалось на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. В частности, рассматривалась возможность повышения налога на доходы физических лиц с нынешних 13% до 15%. При этом отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
При этом Дворкович подчеркнул, что увеличение ставки НДФЛ до 15% не является критичным.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Ставка НДФЛ в 13% — это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны».
Однако, заявил вице-премьер, решение о повышении НДФЛ будет принимать президент, передает «Интерфакс».
Также Дворкович заявил, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы подоходного налога.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что изменение налоговой системы обсуждалось на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. В частности, рассматривалась возможность повышения налога на доходы физических лиц с нынешних 13% до 15%. При этом отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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