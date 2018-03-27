«Не отвечать нельзя»: Пушков прокомментировал массовую высылку дипломатов. Эксклюзив НТВ

Сенатор, председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в эфире НТВ прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов из США и ряда европейских стран.
Алексей Пушков: «Это, конечно, не символический шаг. Это очень серьезный шаг. Такой массовой высылки российских дипломатов государствами Запада я не припомню. Обычно это все происходило на двусторонней основе в связи с конкретными скандалами. А это, конечно, демонстративная акция. Это демонстрация единства Запада, но вопрос: единства на какой основе? На мой взгляд, это демонстрация единства на основе политики конфронтации, то есть ведущие страны Запада переводят конфликт с Россией на качественно другой уровень».
По его мнению, решение о высылке российских дипломатов повлечет за собой негативные последствия.
Алексей Пушков: «О Соединенных Штатах я не говорю, потому что никаких отношений с США у нас практически нет, кроме периодически высказываемого Трампом желания наладить отношения с Россией».
К сожалению, как отметил сенатор, после сигналов Трампа о желании наладить взаимодействие не происходит никаких положительных шагов. Вместо этого принимаются решения о высылке 60 дипломатов из США.
Алексей Пушков: «А вот что касается Европы, то здесь, казалось бы, еще был определенный потенциал взаимодействия. Мне кажется, те политические силы, прежде всего, в Европе, но и в Соединенных Штатах тоже, которые не хотят ухода конфронтации, они и предприняли эту акцию».
Пушков назвал эту акцию сознательной и продуманной. Она связана с тем, что санкции перестали быть действенным способом объединения на Западе.
Алексей Пушков: «В последнее время санкции против России несколько уже поистрепались, я бы сказал, они не дают никакого эффекта, это заметно, они перестали быть действенным средством объединения Запада. Многие стали говорить о том, что от санкций надо отказываться, они не выгодны самой Европе, они не дают никакого результата с точки зрения воздействия на внешнюю политику России. И в этих условиях противникам России потребовался веский аргумент, понадобилась крупная провокация, которая бы объединила все страны Запада на новой антироссийской основе. И вот такой антироссийской новой основой становится дело об отравлении Скрипаля».
По мнению Пушкова, ситуация на международной арене ухудшилась после решения о массовой высылке российских дипломатов.
Алексей Пушков: «Это попытка реанимации, гальванизации конфронтации с Россией через громкое, шумное дело. Хотя доказательств твердых нет, уже сейчас для тех стран, которые приняли такое решение, создается ощущение, что они и не нужны. Важно выдвинуть обвинение, начать громкую информационную кампанию и потом уже переходить на новую стадию конфликта».
Как считает сенатор, за этой провокацией стоят силы, которые не хотят нормализации отношений.
Алексей Пушков: «Хочу сказать, что так же было с Ираком. Доказательств не было. Были обвинения и массированная пропагандистская кампания, после этого началась война. Точно так же было с Ливией. Каддафи обвинили в геноциде гражданского населения — массированная информационная кампания, и начинается война. В случае с нами войны не начинается, но начинается политическая война между нами и Западом. Это сознательный выбор тех сил на Западе, которые не хотят успокоения обстановки, не хотят, чтобы этот эффект санкций сходил на нет, и которые хотят усилить давление на Россию. Для меня здесь нет никаких сомнений».
Он отметил, что классическая реакция в подобных ситуациях — это зеркальный ответ, то есть высылка такого же количества дипломатов западных стран из России.
Алексей Пушков: «Прежде всего, конечно, речь идет о зачинщиках и авторах этой кампании (властях Великобритании — ред.) и Соединенных Штатах, которые ее активно поддержали. Не удивлюсь, если будут высланы 60 американских дипломатов из России, а, может быть, даже больше, как это было раньше. Полагаю, что на 100% будет закрыто одно из американских консульств на территории РФ. Думаю, что такой же ответ будет принят в отношении большинства стран Евросоюза, которые приняли такие меры».
Сенатор добавил, что оставить высылку дипломатов без ответа в подобной ситуации просто нельзя. И на это есть несколько причин.
Алексей Пушков: «Не отвечать нельзя. Во-первых, потому что это будет воспринято как признак слабости, это совершенно очевидно. Во-вторых, это будет воспринято как признак признания вины: раз не высылают, значит, рыльце в пушку, не чувствуют себя уверенно. И, в-третьих, это вопрос национального достоинства. Любая уважающая себя страна, даже малая и средняя держава, в таких случаях высылает дипломатов государства, которое нанесло по нему удар. А что уж говорить о такой великой державе, как Россия. На мой взгляд, эти меры неизбежны».
Напомним, решение о выдворении российских дипломатов в связи с делом Скрипаля вслед за Великобританией приняли власти США, Канады, Албании, Македонии, Норвегии, Украины и Австралии, а также целый ряд стран ЕС. Их демарш поддержали в ООН. При этом Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, кроме того, в Москве указывали на отсутствие убедительных доказательств в обвинениях Лондона.
По его мнению, решение о высылке российских дипломатов повлечет за собой негативные последствия.
Алексей Пушков: «О Соединенных Штатах я не говорю, потому что никаких отношений с США у нас практически нет, кроме периодически высказываемого Трампом желания наладить отношения с Россией».
К сожалению, как отметил сенатор, после сигналов Трампа о желании наладить взаимодействие не происходит никаких положительных шагов. Вместо этого принимаются решения о высылке 60 дипломатов из США.
Алексей Пушков: «А вот что касается Европы, то здесь, казалось бы, еще был определенный потенциал взаимодействия. Мне кажется, те политические силы, прежде всего, в Европе, но и в Соединенных Штатах тоже, которые не хотят ухода конфронтации, они и предприняли эту акцию».
Пушков назвал эту акцию сознательной и продуманной. Она связана с тем, что санкции перестали быть действенным способом объединения на Западе.
Алексей Пушков: «В последнее время санкции против России несколько уже поистрепались, я бы сказал, они не дают никакого эффекта, это заметно, они перестали быть действенным средством объединения Запада. Многие стали говорить о том, что от санкций надо отказываться, они не выгодны самой Европе, они не дают никакого результата с точки зрения воздействия на внешнюю политику России. И в этих условиях противникам России потребовался веский аргумент, понадобилась крупная провокация, которая бы объединила все страны Запада на новой антироссийской основе. И вот такой антироссийской новой основой становится дело об отравлении Скрипаля».
По мнению Пушкова, ситуация на международной арене ухудшилась после решения о массовой высылке российских дипломатов.
Алексей Пушков: «Это попытка реанимации, гальванизации конфронтации с Россией через громкое, шумное дело. Хотя доказательств твердых нет, уже сейчас для тех стран, которые приняли такое решение, создается ощущение, что они и не нужны. Важно выдвинуть обвинение, начать громкую информационную кампанию и потом уже переходить на новую стадию конфликта».
Как считает сенатор, за этой провокацией стоят силы, которые не хотят нормализации отношений.
Алексей Пушков: «Хочу сказать, что так же было с Ираком. Доказательств не было. Были обвинения и массированная пропагандистская кампания, после этого началась война. Точно так же было с Ливией. Каддафи обвинили в геноциде гражданского населения — массированная информационная кампания, и начинается война. В случае с нами войны не начинается, но начинается политическая война между нами и Западом. Это сознательный выбор тех сил на Западе, которые не хотят успокоения обстановки, не хотят, чтобы этот эффект санкций сходил на нет, и которые хотят усилить давление на Россию. Для меня здесь нет никаких сомнений».
Он отметил, что классическая реакция в подобных ситуациях — это зеркальный ответ, то есть высылка такого же количества дипломатов западных стран из России.
Алексей Пушков: «Прежде всего, конечно, речь идет о зачинщиках и авторах этой кампании (властях Великобритании — ред.) и Соединенных Штатах, которые ее активно поддержали. Не удивлюсь, если будут высланы 60 американских дипломатов из России, а, может быть, даже больше, как это было раньше. Полагаю, что на 100% будет закрыто одно из американских консульств на территории РФ. Думаю, что такой же ответ будет принят в отношении большинства стран Евросоюза, которые приняли такие меры».
Сенатор добавил, что оставить высылку дипломатов без ответа в подобной ситуации просто нельзя. И на это есть несколько причин.
Алексей Пушков: «Не отвечать нельзя. Во-первых, потому что это будет воспринято как признак слабости, это совершенно очевидно. Во-вторых, это будет воспринято как признак признания вины: раз не высылают, значит, рыльце в пушку, не чувствуют себя уверенно. И, в-третьих, это вопрос национального достоинства. Любая уважающая себя страна, даже малая и средняя держава, в таких случаях высылает дипломатов государства, которое нанесло по нему удар. А что уж говорить о такой великой державе, как Россия. На мой взгляд, эти меры неизбежны».
Напомним, решение о выдворении российских дипломатов в связи с делом Скрипаля вслед за Великобританией приняли власти США, Канады, Албании, Македонии, Норвегии, Украины и Австралии, а также целый ряд стран ЕС. Их демарш поддержали в ООН. При этом Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, кроме того, в Москве указывали на отсутствие убедительных доказательств в обвинениях Лондона.
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